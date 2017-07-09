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Кыргызстанцы в Канаде сняли ролик в поддержку Валентины Шевченко перед боем в UFC

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445430-ru.html

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30 августа 2017, 11:57       Комментарии

Бишкек, 30.09.17. /Айжамал Дуйшоев - Кабар/. Кыргызстанцы в Канаде в поддержку Валентины Шевченко, сняли видеоролик перед ее боем в UFC с бразильянкой Амандой Нуньес.
На видео кыргызстанцы, проживающие в Канаде обращаются к соотечественнице со словами поддержки.
"Валентина, ты следующий чемпион UFC! Мы верим в твою победу, удачи в бою. Ты самая лучшая. Шевченко - наш чемпион, алга!", - делятся соотечественники.
Титульный поединок в легчайшем весе между Амандой Нунес и Валентиной Шевченко состоится 9 сентября на UFC 215 в Эдмонтоне (Канада).
Женский титульный поединок в легчайшем весе должен был стать главным событием турнира UFC 213 еще в июле 2017 года, однако, за несколько часов до боя Аманда Нунес выбыла из состава участников мероприятия сославшись на недомогание.

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