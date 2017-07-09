Кыргызстанцы в Канаде сняли ролик в поддержку Валентины Шевченко перед боем в UFC

30 августа 2017, 11:57 Комментарии

Бишкек, 30.09.17. /Айжамал Дуйшоев - Кабар/. Кыргызстанцы в Канаде в поддержку Валентины Шевченко, сняли видеоролик перед ее боем в UFC с бразильянкой Амандой Нуньес.

На видео кыргызстанцы, проживающие в Канаде обращаются к соотечественнице со словами поддержки.

"Валентина, ты следующий чемпион UFC! Мы верим в твою победу, удачи в бою. Ты самая лучшая. Шевченко - наш чемпион, алга!", - делятся соотечественники.

Титульный поединок в легчайшем весе между Амандой Нунес и Валентиной Шевченко состоится 9 сентября на UFC 215 в Эдмонтоне (Канада).

Женский титульный поединок в легчайшем весе должен был стать главным событием турнира UFC 213 еще в июле 2017 года, однако, за несколько часов до боя Аманда Нунес выбыла из состава участников мероприятия сославшись на недомогание.