Меморандум между ЕЭК и ITIC посодействует улучшению инвестиционного климата и деловой среды ЕАЭС

30 августа 2017, 12:00 Комментарии

БИШКЕК, 30.08.17. /Кабар/. Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков и президент Международного центра по налогам и инвестициям (ITIC) Даниэл Витт подписали Меморандум о взаимопонимании между Консультативным комитетом по налоговой политике и администрированию при Коллегии ЕЭК и ITIC. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Церемония прошла в рамках международного форума "Евразийская неделя".

Министр ЕЭК выразил благодарность и признательность президенту ITIC Даниэлу Витту за долгосрочное и плодотворное сотрудничество. "Уверен, что подписание меморандума станет новым этапом сотрудничества ЕЭК и ITIC. Представители Комиссии принимают активное участие в мероприятиях, которые проводит центр. Мы организовали эффективную совместную информационно-аналитическую работу по вопросам налоговой политики в Евразийском экономическом союзе", – заявил Тимур Жаксылыков.

Текущий меморандум представляет собой обновленную версию меморандума о взаимопонимании, заключенного в 2013 году между Консультативным комитетом по налоговой политике и администрированию и Международным центром по налогам и инвестициям. Подписание нового документа связано с тем, что предыдущий меморандум не в полной мере отвечал современным реалиям и положениям Договора о ЕАЭС, который вступил в силу в 2015 году.

Стороны отметили хорошие результаты сотрудничества на протяжении этого времени, в течение которого проводились совместные семинары, совещания, конференции по вопросам налоговой политики и налогового администрирования. С 2012 года было организовано более десятка таких мероприятий.

"В соответствии с новым меморандумом мы договорились активно способствовать совершенствованию налоговой политики, повышению эффективности налоговых администраций стран ЕАЭС. Основной целью такого взаимодействия, безусловно, является создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на общем евразийском пространстве", – рассказал Тимур Жаксылыков.

Меморандум будет содействовать улучшению инвестиционного климата и деловой среды Евразийского экономического союза и его государств-членов. Более низкие налоговые нагрузки, простые и прозрачные режимы регулирования и защита прав собственности привлекают новые инвестиции и помогают развивать бизнес. Создать такие условия с помощью инвестиционной политики, стимулирующей развитие соответствующей нормативно-правовой базы, – задача правительств стран Союза.

Кроме того, Евразийская экономическая комиссия и ITIC договорились о совместном сотрудничестве с целью создания нового сегмента интегрированной информационной системы ЕАЭС.

В обновленном меморандуме обозначены такие основные цели сотрудничества между Консультативным комитетом и ITIC, как создание благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъектов государств-членов ЕАЭС, оптимизация государственного контроля во взаимной и внешней торговле стран-участниц и совершенствование информационно-коммуникационных технологий в налоговом администрировании. В планах Консультативного комитета и ITIC – организация совместной информационно-аналитической работы, обмен опытом, проведение мероприятий в сфере налоговой политики и администрирования, подготовка предложений по координации налоговой политики и налогового администрирования в рамках ЕАЭС.

Согласно меморандуму ITIC в пределах имеющихся возможностей будет предоставлять Консультативному комитету экспертов, которые примут участие в подготовке нормативно-правовых актов в сфере налоговой политики и администрирования ЕАЭС для приведения их в соответствие с международными стандартами и правилами. Условия и порядок подготовки и реализации совместных научных и других проектов будут оговариваться отдельно в каждом случае.

В свою очередь, президент Международного центра по налогам и инвестициям Даниэл Витт отметил, что меморандум соответствует миссии ITIC, которая заключается в том, чтобы создать пространство доверия между государством и частным бизнесом, законодателями и налогоплательщиками.

Даниэл Витт разделил мнение Председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна, что одним из глобальных вызовов для стран Союза является вызов цифровой экономики. В этой связи он подчеркнул: "Такие вызовы могут немного раздвинуть границы нашего сотрудничества с тем, чтобы мы могли указать, в каком направлении двигаться. Я сторонник реализации положений этого соглашения. Давайте придерживаться их для расширения границ нашего взаимодействия и реализации меморандума в интересах граждан стран ЕАЭС".