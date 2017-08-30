Катарский фонд провел благотворительный концерт в поддержку 500 детям из неполных семей

30 августа 2017, 12:21 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Катарская благотворительная организация при поддержке Посольства Катара в Бишкеке в преддверии Дня независимости Кыргызстана и начала нового учебного года организовала концерт для 500 детей из неполных семей.

Детям были вручены подарки в виде школьных принадлежностей и одежды, а также по 4 тысячи сомов в конверте.

"Данная акция проводится нашим фондом ежемесячно, но в преддверии праздников мы решили организовать большой концерт и создать особую атмосферу для детей. Денежные пособия выплачиваются неполным семьям в поддержку матерям-одиночкам. На сегодня пособия выплачиваются 1700 детям по всей стране. В других регионах страны мы уже вручили участникам акции. На торжественный концерт были приглашены 500 детей, которые проживают в Бишкеке", - рассказала пресс-служба отдела социального обеспечения фонда.

Родители приглашенных детей, в свою очередь, выразили благодарность фонду за оказываемую поддержку и отметили, что такое внимание со стороны организации является для них неожиданным сюрпризом.

"Я одна воспитываю троих детей, и тяжело, конечно, обеспечить их всем необходимым. Катарская благотворительная организация ежеквартально выплачивает нам определенную сумму в качестве поддержки. Они сами звонят нам и приглашают в фонд, чтобы забрать гуманитарную помощь", - рассказала одна из участниц акции.

Церемония вручения подарков прошла при участии Чрезвычайного и Полномочного посла Государства Катар в КР Мохамеда бин Арар Аль-Наими. Он пожелал детям успехов в учебе и большого будущего, а также, пользуясь случаем поздравил всех кыргызстанцев с Днем независимости и священным праздником Курман айт.

По завершению официальной части мероприятия на концерте выступили звезды кыргызской эстрады и детско-юношеские танцевальные коллективы.

Для справки: Катарская благотворительная организация ведет свою деятельность в КР с 2003 года через своих партнеров. С мая текущего года она открыла офис в Бишкеке. Основным направлением ее деятельности является социально-гуманитарная помощь, в частности в сфере образования, здравоохранения, помощь сиротам и в чрезвычайных ситуациях.