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Новости Кыргызстана

В Бишкеке на День независимости изменят маршруты общественного транспортаВ Бишкеке на День независимости изменят маршруты общественного транспорта

Катарский фонд провел благотворительный концерт в поддержку 500 детям из неполных семей

Источник:
http://kabar.kg/news/katarskii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445428-ru.html

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30 августа 2017, 12:21       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Катарская благотворительная организация при поддержке Посольства Катара в Бишкеке в преддверии Дня независимости Кыргызстана и начала нового учебного года организовала концерт для 500 детей из неполных семей.
Детям были вручены подарки в виде школьных принадлежностей и одежды, а также по 4 тысячи сомов в конверте.
"Данная акция проводится нашим фондом ежемесячно, но в преддверии праздников мы решили организовать большой концерт и создать особую атмосферу для детей. Денежные пособия выплачиваются неполным семьям в поддержку матерям-одиночкам. На сегодня пособия выплачиваются 1700 детям по всей стране. В других регионах страны мы уже вручили участникам акции. На торжественный концерт были приглашены 500 детей, которые проживают в Бишкеке", - рассказала пресс-служба отдела социального обеспечения фонда.
Родители приглашенных детей, в свою очередь, выразили благодарность фонду за оказываемую поддержку и отметили, что такое внимание со стороны организации является для них неожиданным сюрпризом.
"Я одна воспитываю троих детей, и тяжело, конечно, обеспечить их всем необходимым. Катарская благотворительная организация ежеквартально выплачивает нам определенную сумму в качестве поддержки. Они сами звонят нам и приглашают в фонд, чтобы забрать гуманитарную помощь", - рассказала одна из участниц акции.
Церемония вручения подарков прошла при участии Чрезвычайного и Полномочного посла Государства Катар в КР Мохамеда бин Арар Аль-Наими. Он пожелал детям успехов в учебе и большого будущего, а также, пользуясь случаем поздравил всех кыргызстанцев с Днем независимости и священным праздником Курман айт.
По завершению официальной части мероприятия на концерте выступили звезды кыргызской эстрады и детско-юношеские танцевальные коллективы.
Для справки: Катарская благотворительная организация ведет свою деятельность в КР с 2003 года через своих партнеров. С мая текущего года она открыла офис в Бишкеке. Основным направлением ее деятельности является социально-гуманитарная помощь, в частности в сфере образования, здравоохранения, помощь сиротам и в чрезвычайных ситуациях.

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