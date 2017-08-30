За 26 лет независимости КР представлена как островок демократии в ЦА

30 августа 2017, 11:55 Комментарии

Кыргызстан в целом за последние 26 лет независимости представлен действительно как островок демократии в Центральной Азии, что дает неоспоримое преимущество в сотрудничестве со странами с развитой демократией. Об этом заявила политолог Чинара Эсенгул.

"Сначала нам дали это название, потом мы его подпортили немного, сейчас стараемся вернуть этот статус островка демократии в Центральной Азии. Так как мы окружены странами с тоталитарными режимами, мне кажется, это наша фишка. Она позволяет нам выстраивать очень интересные партнерства со странами, у которых большой опыт в демократическом развитии", - отметила Чинара Эсенгул.

Относительно экономики, по словам эксперта, в Кыргызстане как были, так и есть ряд проблем, так как Кыргызстан не обладает достаточными запасами нефти и газа, как соседние страны. Эксперт отметила в этом свои плюсы, потому что долгое время Кыргызстан не знал, как выстраивать свою экономическую модель и мог лишиться запасов углеводородов из-за банальной коррупции.

В Кыргызстане долгое время отсутствовала экономическая модель развития страны. Не было стратегии, на что бы делался упор в экономическом развитии. Но вступление в ЕАЭС большинством граждан рассматривается как позитивный шаг. Особенно учитывая тот факт, что около четверти нашего ВВП - это переводы мигрантов. Мы знаем, что большая часть наших рабочих мигрантов находится в России, меньшая часть в Казахстане, и 25% ВВП - это, конечно, очень серьезный показатель. Поэтому было важно создать лучшие условия для наших граждан, трудящихся. В этом случае это был очень важный и стратегически необходимый шаг для Кыргызстана. Мы это сделали и плюсы уже видим", - отметила политолог.

По ее словам, Кыргызстану за последние годы удалось начать системные реформы, которые долгое время никем не проводились. В первую очередь это касается энергетической безопасности страны, борьбы с коррупцией и судебной реформы.

"То, что мы построили ЛЭП "Датка-Кемин", замкнули энергетическое кольцо, и больше не зависим от соседних государств, это был отличный шаг. Но это был необходимый шаг, чтобы на переговорах мы могли быть, более-менее на равных. За последние пять шесть лет, как исследователь, который часто выезжает в поле, в регионы, я вижу улучшения и в социальном плане. Именно органы МСУ стали более независимы, более ответственными, знающими, что и как нужно делать для интересов своих сообществ. Народ стал более самостоятельным", - отметила Эсенгул.

Она убеждена, что проходящие положительные общественные процессы и тенденции через некоторое время могут дать результат еще лучший, если не мешать этому процессу.

Касаясь вопроса борьбы с коррупцией, политолог говорит, что на государственном уровне действительно заметна политическая воля бороться с этим явлением. Ранее подобной активности в борьбе с коррупцией не проявлял ни один президент.

"Есть и указ президента о борьбе с политической коррупцией 2015 года, есть структура, которая за это ответственна. Но вот общественность пока не подключена. Я знаю, что есть планы подключить общественность к борьбе с коррупцией, и если это случится, общество само начнет как надзиратель смотреть за всеми процессами и контролировать их, а не только выжидать и обвинять, что чиновники воруют. То есть, это же еще и общественный вопрос, поэтому мне кажется, здесь еще много работы предстоит, но направление в целом задано и оно очень правильное", - отметила политолог.

По ее словам, для важных и системных реформ нужно длительное время, особенно, если государственная система обросла бюрократическими обязанностями.

"Например, с приходом Атамбаева в 2011-2013 годы он какие-то моменты заложил. Но мне кажется, как и в борьбе с коррупцией, так и в судебной реформе, в реформе системы правоохранительных органов еще нужно время. Прошло мало времени, чтобы мы могли увидеть обширные результаты этих реформ", - сказала Эсенгул.

"В целом мне кажется, подход того, что нужно выстроить стратегию развития - очень правильный. Сейчас разрабатывается стратегия развития до 2040 года, потом пятилетки будут, стратегическое продумывание шагов, четкое обозначение приоритетных целей и задач, которые нам нужны и результаты которые мы хотим увидеть. Мне кажется это правильный подход, другой вопрос, насколько те проектировщики, кто пишет эти программы, сумеют донести на понятном языке тем, кто будет это реализовывать", - добавила политолог.

Она отметила перспективность программы "Таза Коом", которая затрагивает национальную стратегии по переходу на информационные технологии управления, которая предполагает исключение человеческого фактора в управлении и значительно снижает коррупционные риски.

"Эта ставка в целом очень правильная. Мы даже немного запоздали, весь мир уже давно использует на разных уровнях. Но в целом это правильное направление, только теперь вопрос в том, сумеем ли мы это сделать. Видите ли, у нас страна демократическая и в хорошем, и в плохом смысле. В плохом в том плане, что это неустойчивые лидеры. Выборы проходят каждые пять-шесть лет. Новый президент, новый премьер-министр, новая команда, новое видение, и нет преемственности тех политик и реализации того, что было до прихода нового человека. Здесь я вижу определенные риски для реализации той стратегии, которую пишут эксперты", - заключила политолог.