Из-за угрозы терактов милиция досматривает машины в Бишкеке

30 августа 2017, 12:01 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Из-за угрозы терактов сотрудники правопорядка досматривают автомобили в Бишкеке, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД.

18 августа заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР Ыманалы Саркулов рассказал о новом рейде, связанном с угрозой терактов. В тот же день Госкомитет национальной безопасности призвал население к бдительности. Чекисты уверены, что угроза исходит от международных террористических организаций.

Сегодня в редакцию обратился читатель, который сообщил, что минувшей ночью патрульные милиционеры досмотрели его авто и проверили документы.

"Действительно, наши сотрудники досматривают автомобили и проверяют документы людей, сидящих в салоне. Это связано с рейдом и работой органов внутренних дел по обеспечению безопасности граждан в преддверии праздников", - рассказали в пресс-службе УПМ.

Саркулов сообщил Sputnik Кыргызстан, что рейд начался 21 августа и продлится до сентября. Меры также связаны с празднованием Дня независимости и началом учебного года.

"Сотрудники УПМ будут проверять подозрительные машины, а пеший патруль станет обращать внимание на подозрительные предметы, оставленные в общественных местах. Трудно сказать, какие авто и водители считаются подозрительными, это зависит от поведения участников движения. Все сотрудники проинструктированы на этот счет", - сказал замглавы ГУПМ.

24 августа примерно в 1.20 патрульные милиционеры с целью проверки документов остановили легковушку на улице Ауэзова в столице. В автомобиле находились четверо мужчин. По данным милиции, один из них вытащил гранату и грозился взорвать ее. Правоохранители сделали два предупредительных выстрела, после чего злоумышленники скрылись. В городе объявили план "Перехват". Автомобиль обнаружили на улице Кулмырзаева в жилмассиве "Кок-Жар", в салоне нашли экстремистскую литературу и сотовый телефон. Подозреваемые сбежали. 28 августа их задержали возле Дворца спорта.

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