В Бишкеке на День независимости изменят маршруты общественного транспорта

30 августа 2017, 12:09 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. 31 августа в Бишкеке будут изменены схемы движения маршрутов городского общественного транспорта, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В День независимости КР в столице перекроют несколько центральных улиц, в том числе проспект Чуй и улицу Киевскую от Тоголока Молдо до Тыныстанова. Изменения вводятся на один день.

В период с 6.00 до 12.00 будет приостановлена работа троллейбусного маршрута №9. Схему маршрута №7 сократят со стороны микрорайона "Тунгуч" до остановки возле цирка по улице Абдрахманова, со стороны жилмассива "Ак-Ордо" - до Ошского рынка.

Автобусные маршруты №38 и №42 будут двигаться по улицам Токтогула и Московской (в зависимости от направления движения), маршрут №7 - по проспекту Жибек Жолу.

Микроавтобусные маршруты, ранее двигавшиеся по проспекту Чуй и улице Киевской (на указанном участке) также будут временно перенесены на улицы Токтогула, Московскую и Фрунзе.

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