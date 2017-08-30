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Австрийская писательница собирается опубликовать роман о Кыргызстане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/avstri...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445423-ru.html

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30 августа 2017, 10:57       Комментарии

Известная австрийская писательница Даниела Эммингер собирается опубликовать роман о Кыргызстане. Об этом она заявила на встрече с послом КР Бакытом Джусуповым, которая состоялась 28 августа, сообщает пресс-служба МИД КР.
Даниела Эммингер является автором пяти романов и лауреатом нескольких литературных премий в немецкоговорящих странах. Эммингер готовится опубликовать свой следующий роман на немецком языке, события в котором происходят в Кыргызстане.
Писательница прилетела в Кыргызстан в 2015 году совсем случайно и намеревалась остаться в стране всего на пару недель, но Кыргызстан вдохновил ее на написание следующего произведения. Начиная с 2015 года Д.Эммингер побывала практически в каждом регионе Кыргызстана и получила незабываемый опыт и вдохновение. Через свой роман Д.Эммингер желает просветить австрийское население об удивительной стране и ее народе.
По итогам встречи посол Бакыт Джусупов выразил благодарность Д.Эммингер за ее творческий труд и намерение построить творческий мост между Кыргызстаном и Австрией через свое литературное произведение. Кроме того, Б.Джусупов выразил готовность оказать содействие в популяризации ее романа после опубликования — как в Австрии, так и в Кыргызстане.

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