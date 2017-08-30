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На главной площади «Ала-Тоо» идет генеральная репетиция концерта в честь Дня независимости Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/na-gla...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445422-ru.html

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30 августа 2017, 11:04       Комментарии

На центральной площади «Ала-Тоо» полным ходом идет подготовка к празднованию 31 августа Дня независимости Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Городские службы готовят Бишкек к торжественному мероприятию. По информации МП "Зеленстрой", в целях цветочного оформления города на День независимости Кыргызской Республики в теплицах городской службы готовят около 100 вазонов и контейнеров с цветочными насаждениями.
В настоящее время сотрудники МП активно ведут работы по выкосу газонов, вырезке порослей. Также производится формовочная стрижка хвойных деревьев, санитарная обрезка сухих веток на лиственных деревьях, чистка ирригационных систем. Приводятся  в надлежащее состояние цветники и клумбы столицы, по необходимости выполняется ремонт цветников.
Кроме того, на центральной площади "Ала-Тоо" во время праздничных мероприятий сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" будут дежурить круглосуточно.
Сотрудники городской службы произвели покраску и установку ограждений, заменили флаги. Вручную произвели очистку площади от пятен и жвачек.
Также в канун праздников будут установлены 20 евроконтейнеров и 18 больших пластмассовых урн для мусора. Бригады сотрудников МП "Тазалык" будут дежурить два дня подряд с утра до ночи, это  31 августа на День Независимости и 1 сентября на празднование Курман-Айт.
Днем же будут задействованы 18 дежурных сотрудников. В ночную смену для уборки мусора выйдут 72 работников МП "Тазалык". Для вывоза ТБО будут задействованы 8 единиц спецтехники и 3 поливомоечные машины.
В День независимости площадь «Ала-Тоо» украсят светодиодными лампами в виде госфлага. Гирлянда будет протянута с одного здания до другого. Общая длина составит около 150 метров. Лампы будут включены сегодня вечером.
Кроме того, сегодня, 30 августа на площади «Ала-Тоо» проходит генеральная репетиция празднования Дня независимости. Творческие коллективы готовят для горожан и гостей столицы грандиозную красочную концертную программу.
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