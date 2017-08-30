ГУПМ просят принять меры в отношении водителей, паркующихся на остановках

30 августа 2017, 11:16 Комментарии

Главное управление патрульной милиции Бишкека просят принять меры в отношении водителей, паркующихся на остановках общественного транспорта.

Один из таких случаев глубоко возмутил пользователя социальной сети Фейсбук Азата Молдобаева, запечатлевшего автомобиль марки Mercedes-Benz (госномер B 5800 N), припаркованный непосредственно на остановке, где должны находиться люди.

«Я, конечно, все понимаю, в последние жаркие дни хочется свое авто в тенечек поставить, но это, мне кажется, уже край наглости и бескультурья. Остановка прямо на остановке! И плевать на все и на всех! Пересечение ул. Чуй и Фучика. ГУПМ, прошу, примите меры в отношении данного водителя!» — обратился к Патрульной милиции пользователь.