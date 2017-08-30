Сегодня Кыргызстан сам может отключить свет кое-каким странам — Атамбаев

30 августа 2017, 11:30 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Сегодня Кыргызстан не стоит ни перед кем на коленях, и даже сам может отключить на новый год свет кое-каким странам. Об этом завил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе своего выступления по случаю завершения модернизации ТЭЦ Бишкека.

"Я часто ночами вспоминаю, как было и как будет. Мы помним, что было в Бишкеке со светом, когда отключали не улицами, домами и кварталами, а районами. Вообще в республике целые области могли остаться без газа и света. Те, кто говорит, что Атамбаев за 6 лет ничего не сделал – это слепцы, те, кто не хотят видеть того, чего достигла страна благодаря народу, труженикам и содействию дружеских и братских стран", - сказал президент.

Он напомнил, что несколько лет назад страна получала электроэнергию в Бишкек через Узбекистан.

"И все время молились, чтобы, не дай бог, не отключили электроэнергию, чтобы не остановили транзит. Действующих тогда мощностей не хватало, было всего 350 МВт. Мы свою электроэнергию получали через другую страну. И, конечно же, я помню, на моей первой пресс-конференции отключили свет. Такая была страна. Полная разруха, проблемы, бардак в стране был", - сказал президент.

Также глава государства напомнил, сколько было криков, когда брались кредиты на строительство ЛЭП "Датка-Кемин".