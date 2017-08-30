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Соглашение о свободной торговле с Индией даст мощный импульс для роста ВВП стран Союза

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/soglashen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445418-ru.html

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30 августа 2017, 11:28       Комментарии

БИШКЕК, 30.08.17. /Кабар/. Перспективы стратегического партнерства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Республики Индия стали основной темой дискуссии на семинаре "ЕАЭС – Индия: на пути к ЗСТ", который состоялся 25 августа в рамках международного выставочного форума "Евразийская неделя" в Астане, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
В мероприятии приняли участие министр Правительства Москвы Сергей Черемин, заместитель председателя Казахстано-Индийского Делового совета Ажмат Алимов, заместитель секретаря Департамента внешней торговли Правительства Индии Сунил Ранджан, председатель Управления по развитию экспорта сельскохозяйственных и переработанных пищевых продуктов Индии (APEDA), представители государственных и деловых кругов государств Союза и Индии.
Лидерами государств Союза и Индии в конце прошлого года принято решение о начале переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли.
Совместное заявление о начале переговоров по заключению соглашения было подписано в июне этого года на полях Петербургского международного экономического форума. Это ознаменовало начало нового этапа взаимоотношений между ЕАЭС и Индией – переговоров по взаимной либерализации торговых режимов.
Представитель Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в ходе семинара отметил, что при активном использовании инструментов поддержки торгово-экономического сотрудничества рост взаимной торговли может быть очень существенным, заметно превышающим докризисные показатели. Экспертный анализ целесообразности заключения соглашения о свободной торговле показал, что суммарный прирост ВВП стран ЕАЭС может составить 1,4 млрд долл. США в краткосрочной перспективе и 2,7 млрд долл. США в долгосрочной.
Участники семинара обсудили вопросы торгового регулирования, унификации административных процедур, снятия торговых барьеров, поддержки товарных и инвестиционных потоков, технологической и производственной кооперации, существующие проблемы торговых операторов и другие вопросы. По итогам дискуссии представители индийского и евразийского бизнеса обозначили свои пожелания к содержанию будущего соглашения.

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