Соглашение о свободной торговле с Индией даст мощный импульс для роста ВВП стран Союза

30 августа 2017, 11:28 Комментарии

БИШКЕК, 30.08.17. /Кабар/. Перспективы стратегического партнерства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Республики Индия стали основной темой дискуссии на семинаре "ЕАЭС – Индия: на пути к ЗСТ", который состоялся 25 августа в рамках международного выставочного форума "Евразийская неделя" в Астане, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В мероприятии приняли участие министр Правительства Москвы Сергей Черемин, заместитель председателя Казахстано-Индийского Делового совета Ажмат Алимов, заместитель секретаря Департамента внешней торговли Правительства Индии Сунил Ранджан, председатель Управления по развитию экспорта сельскохозяйственных и переработанных пищевых продуктов Индии (APEDA), представители государственных и деловых кругов государств Союза и Индии.

Лидерами государств Союза и Индии в конце прошлого года принято решение о начале переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли.

Совместное заявление о начале переговоров по заключению соглашения было подписано в июне этого года на полях Петербургского международного экономического форума. Это ознаменовало начало нового этапа взаимоотношений между ЕАЭС и Индией – переговоров по взаимной либерализации торговых режимов.

Представитель Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в ходе семинара отметил, что при активном использовании инструментов поддержки торгово-экономического сотрудничества рост взаимной торговли может быть очень существенным, заметно превышающим докризисные показатели. Экспертный анализ целесообразности заключения соглашения о свободной торговле показал, что суммарный прирост ВВП стран ЕАЭС может составить 1,4 млрд долл. США в краткосрочной перспективе и 2,7 млрд долл. США в долгосрочной.

Участники семинара обсудили вопросы торгового регулирования, унификации административных процедур, снятия торговых барьеров, поддержки товарных и инвестиционных потоков, технологической и производственной кооперации, существующие проблемы торговых операторов и другие вопросы. По итогам дискуссии представители индийского и евразийского бизнеса обозначили свои пожелания к содержанию будущего соглашения.