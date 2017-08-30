Министр ЕЭК: "Свободная торговля ЕАЭС с Ираном поспособствует развитию транспортно-логистической инфраструктуры"

30 августа 2017, 11:35 Комментарии

БИШКЕК, 30.08.17. /Кабар/. Основные барьеры, с которыми сталкивается бизнес в рамках транспортно-логистической деятельности в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Исламской Республике Иран, а также вопросы формирования логистической бизнес-среды и доступа транспортных компаний Союза на иранский рынок обсуждены на семинаре "ЕАЭС – Иран: совершенствование транспортно-логистического коридора", который состоялся 25 августа на полях международного выставочного форума "Евразийская неделя". Об этм сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В мероприятии приняли участие член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина, заместитель министра экономического развития и инвестиций Республики Армения Ованес Азизян, старший советник заместителя министра дорог и городского развития Ирана Мехрам Хамисизадех, генеральный директор комплексного планирования транспорта и логистики Министерства дорог и городского развития Ирана Сафари Мехди, генеральный директор Союза транспортников Казахстана "KAZLOGISTICS" Канат Альмагамбетов, директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег, представители бизнес-кругов стран ЕАЭС и Ирана.

В ходе выступления Вероника Никишина подчеркнула важность развития торговых отношений Ирана и Союза как стимула для совершенствования логистической инфраструктуры: "В этом смысле очень актуальна работа, которую сейчас ЕАЭС ведет с Ираном по переходу на режим свободной торговли. Наша задача – вывести регуляторную среду торговли между Союзом и Ираном на качественно новый уровень, что будет стимулом к развитию всех сопряженных элементов, включая транспортно-логистический".

По мнению участников семинара, либерализация торгового режима будет способствовать не только развитию экспорта обеих сторон, но и упрощению процедур поставок, что придаст новый импульс для развития всего региона.