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В Оше проезд в общественном транспорте во время Курман Айта будет бесплатным

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445416-ru.html

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30 августа 2017, 11:39       Комментарии

Ош, 30.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош 1 сентября в честь праздника Курман Айта и в честь дня знаний проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщил глава пресс-службы мэрии города Ош Талант Канатбек уулу.
По его словам, по инициативе мэра города Ош Айтмамата Кадырбаева в честь праздника Курман Айт и дня знаний было принято решение проезд в общественном транспорте сделать бесплатным.
Так с 7:00 утра до 21:00 вечера жители и гости города могут бесплатно добираться до своего пункта назначения на общественном транспорте.
В этот день по маршруту №12 и №13 будут работать 25 автобусов, а на линиях №1 и №2 будут работать 15 троллейбусов.

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