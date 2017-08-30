В Оше проезд в общественном транспорте во время Курман Айта будет бесплатным

30 августа 2017, 11:39 Комментарии

Ош, 30.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош 1 сентября в честь праздника Курман Айта и в честь дня знаний проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщил глава пресс-службы мэрии города Ош Талант Канатбек уулу.

По его словам, по инициативе мэра города Ош Айтмамата Кадырбаева в честь праздника Курман Айт и дня знаний было принято решение проезд в общественном транспорте сделать бесплатным.

Так с 7:00 утра до 21:00 вечера жители и гости города могут бесплатно добираться до своего пункта назначения на общественном транспорте.

В этот день по маршруту №12 и №13 будут работать 25 автобусов, а на линиях №1 и №2 будут работать 15 троллейбусов.