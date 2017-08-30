ЕАЭС – Камбоджа: сверка часов перед бизнес-форумом

30 августа 2017, 11:42 Комментарии

БИШКЕК, 30.08.17. /Кабар/. Вопросы подготовки к проведению бизнес-форума "Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – Камбоджа" обсудили член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая и государственный секретарь по торговле Королевства Камбоджа Текерес Камранг в штаб-квартире ЕЭК, сообщили в пресс-службе организации.

Евразийско-камбоджийский бизнес-форум пройдет 4-5 декабря в столице Камбоджи Пномпене при организационной поддержке Российско-Сингапурского делового совета. К участию приглашаются все заинтересованные предприниматели и бизнес-ассоциации государств-членов ЕАЭС и Камбоджи.

Инициативу проведения форума Татьяна Валовая и Текерес Камранг выдвинули как сопредседатели совместной Рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Камбоджи на первом заседании группы в феврале этого года.

Министр ЕЭК согласовала с камбоджийской коллегой детали проведения мероприятия, выразила готовность поддержать широкое участие евразийских деловых кругов, в том числе Делового совета ЕАЭС, подтвердила свое личное участие в форуме.

Госсекретарь по торговле Камбоджи высоко оценила совместную с ЕЭК работу в рамках Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Правительством Камбоджи, а также поддержала инициативу Татьяны Валовой о проведении второго заседания Рабочей группы ЕЭК-Камбоджа летом 2018 года в Москве. Текерес Камранг также приветствовала интерес Российско-Сингапурского делового совета к работе на камбоджийском направлении и рассказала о позитивных итогах недавнего визита делегации Делового совета в Пномпень, который состоялся при поддержке ЕЭК.

Информацию о возможностях участия в бизнес-форуме "ЕАЭС – Камбоджа" (Пномпень, 4-5 декабря 2017 года) заинтересованные лица и организации могут получить по электронному адресу reus@eecommission.org