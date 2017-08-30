В Сокулукском районе масштабно отпразднуют Курман айт – будут призы на 6 млн сомов, тонна плова

30 августа 2017, 11:46 Комментарии

В селе Белек Сокулукского района 2 сентября пройдут спортивные игры и конкурсы, посвященные Курман айту. Об этом на пресс-конференции в АКИpress 30 сентября сообщил исполнительный директор Международной ассоциации кыргызов Улар Бакырдинов. По его словам, планируется провести около 20 игр и конкурсов с призами. "Праздник "Уулу Курман айт" мы проводим на протяжении 7 лет в регионах Кыргызстана. В прошлом году праздник состоялся в Ат-Башинском районе, где приняли участие более 10 тыс. человек. Надеемся, чтобы в этот раз пришли еще больше людей", - рассказал он.

Цель - показать то, что традиции кыргызского народа никак не противоречат исламским традициям.

В рамках "Уулу Курмант айта" пройдут такие игры и конкурсы, как Куран жарыш (Конкурс по чтению Корана), Кыргыз курош, стрельба из лука, Кок-Бору и так далее. Как отметил один из организаторов Эрлан Жыргалбек уулу, в числе игр появилась новая - "Тоо чабыш" (Верблюжьи скачки). По правилам этой игры взрослые люди должны посадить детей на плечи и пробежать, как верблюды, дистанцию в 250 м.

Призовой фонд составит 6 млн 364 тыс. сомов. Для гостей приготовят плов из одной тонны риса.

Регистрация будет проходить вплоть до начала игр.

В 2018 году мероприятие пройдет в Иссык-Кульской области. В дальнейшем молодые люди планируют проводить "Уулу Курмант айт" на международном уровне.