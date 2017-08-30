Беременность ученицы интерната для умственно отсталых. Возбуждено дело

30 августа 2017, 11:17 Комментарии

По факту беременности 19-летней ученицы школы-интерната для умственно отсталых в Таласской области возбужденно уголовное дело. Об этом сообщает Министерство образования и науки КР.

После окончания учебы в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями 19-летняя Кундуз находилась у родственников. После чего и выяснилось, что девушка беременна.

"По возвращении ребенка сотрудники и врач Таласской школы-интерната через некоторое время заметили у воспитанницы видимые физиологические изменения. Врач школы-интерната показала девочку врачу. По итогам медицинского обследования руководство интерната подало заявление в следственные органы", - сообщают в министерстве.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

Девушка переведена в Бакай-Атинский дом-интернат для людей с ограниченными возможностями здоровья, так как она достигла совершеннолетия.