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Беременность ученицы интерната для умственно отсталых. Возбуждено дело

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365547_be...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445413-ru.html

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В Таласе забеременела воспитанница интерната для умственно отсталых: девушке предлагают избавиться от ребенка

В Венесуэле прошли военные учения с бабушками и дедушками

30 августа 2017, 11:17       Комментарии

По факту беременности 19-летней ученицы школы-интерната для умственно отсталых в Таласской области возбужденно уголовное дело. Об этом сообщает Министерство образования и науки КР.
После окончания учебы в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями 19-летняя Кундуз находилась у родственников. После чего и выяснилось, что девушка беременна.
"По возвращении ребенка сотрудники и врач Таласской школы-интерната через некоторое время заметили у воспитанницы видимые физиологические изменения. Врач школы-интерната показала девочку врачу. По итогам медицинского обследования руководство интерната подало заявление в следственные органы", - сообщают в министерстве.
В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.
Девушка переведена в Бакай-Атинский дом-интернат для людей с ограниченными возможностями здоровья, так как она достигла совершеннолетия.

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