Ремонт закончен! ТЭЦ Бишкека стала в 1,5 раза мощнее

30 августа 2017, 11:20 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев официально открыл реконструированную теплоэлектроцентраль в Бишкеке.

Глава государства перерезал красную ленту и ознакомился с работой обновленного объекта. Он поблагодарил китайскую компанию TBEA и сотрудников ТЭЦ за то, что совмещали ремонт и основную работу по обеспечению горожан теплом и электроэнергией.

"Некоторые говорили, что не надо брать кредит на реконструкцию ТЭЦ. Это говорили недоумки либо те, кто выполняет чье-то поручение. Про другие энергетические проекты тоже так говорят. Если бы не было линии Датка - Кемин, то какой инвестор пришел бы сюда? Им (инвесторам. - Ред.) важна бесперебойная подача электроэнергии", - сказал президент.

Модернизация ТЭЦ началась летом 2013 года. Стоимость проекта составила 386 миллионов долларов. Специалисты компании ТВЕА демонтировали старые котлы и турбоагрегаты, установили два угольных котла сверхвысокого давления и два турбоагрегата мощностью 150 мегаватт.

Благодаря реконструкции котлы теперь могут работать на кыргызстанском угле, а сам объект будет вырабатывать 812 мегаватт электроэнергии (ранее было 512 мегаватт).

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