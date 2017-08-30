Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.57 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В День независимости в Бишкеке будут изменены схемы движения маршрутов общественного транспортаВ День независимости в Бишкеке будут изменены схемы движения маршрутов общественного транспортаИлмиянов: На чемпионате мира по кокпару кыргызская команда держалась достойноИлмиянов: На чемпионате мира по кокпару кыргызская команда держалась достойно

Ремонт закончен! ТЭЦ Бишкека стала в 1,5 раза мощнее

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445411-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке на День независимости изменят маршруты общественного транспорта

Из-за угрозы терактов милиция досматривает машины в Бишкеке

Общественный транспорт Бишкека изменит маршруты в связи с празднованием Дня независимости

На детской площадке в Бишкеке нашли тело молодой женщины

В День независимости будут изменены схемы движения общественного транспорта в Бишкеке

30 августа 2017, 11:20       Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев официально открыл реконструированную теплоэлектроцентраль в Бишкеке.
Глава государства перерезал красную ленту и ознакомился с работой обновленного объекта. Он поблагодарил китайскую компанию TBEA и сотрудников ТЭЦ за то, что совмещали ремонт и основную работу по обеспечению горожан теплом и электроэнергией.
"Некоторые говорили, что не надо брать кредит на реконструкцию ТЭЦ. Это говорили недоумки либо те, кто выполняет чье-то поручение. Про другие энергетические проекты тоже так говорят. Если бы не было линии Датка - Кемин, то какой инвестор пришел бы сюда? Им (инвесторам. - Ред.) важна бесперебойная подача электроэнергии", - сказал президент.
Модернизация ТЭЦ началась летом 2013 года. Стоимость проекта составила 386 миллионов долларов. Специалисты компании ТВЕА демонтировали старые котлы и турбоагрегаты, установили два угольных котла сверхвысокого давления и два турбоагрегата мощностью 150 мегаватт.
Благодаря реконструкции котлы теперь могут работать на кыргызстанском угле, а сам объект будет вырабатывать 812 мегаватт электроэнергии (ранее было 512 мегаватт).
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум