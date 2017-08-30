На детской площадке в Бишкеке нашли тело молодой женщины

30 августа 2017, 11:29 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. На детской площадке одного из домов на пересечении улиц Боконбаева и Усенбаева в Бишкеке найдено тело молодой женщины, сообщили очевидцы корреспонденту Sputnik Кыргызстан.

В пресс-службе ГУВД столицы подтвердили эту информацию и сообщили, что вызов в дежурную часть Свердловского РУВД поступил в 6.40.

"Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила тело женщины 25-30 лет. При первичном осмотре следов насилия не найдено", - сообщили в ГУВД.

Личность умершей устанавливается.

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