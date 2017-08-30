Если понадобится, Кыргызстан отключит свет другим странам — Атамбаев

30 августа 2017, 11:44 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. При необходимости Кыргызстан может оставить некоторые страны без света, заявил президент Алмазбек Атамбаев на официальном открытии бишкекской ТЭЦ после ремонта.

Глава государства отметил, что за последние годы в энергосекторе страны произошли положительные изменения. Он напомнил, что несколько лет назад в Кыргызстане целые области могли оставаться без электричества, а на одной из его пресс-конференций отключился свет.

"Мы покупали электроэнергию у Узбекистана и все время боялись, что ее отключат. Руководитель этой страны был избалован бывшими президентами Кыргызстана. Теперь мы не стоим на коленях. Если надо, можем оставить некоторые другие страны без света на Новый год. Энергетики понимают, о чем я говорю", - заявил президент.

Атамбаев отметил, что изменить ситуацию удалось благодаря поддержке глав других государств.

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