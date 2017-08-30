К новому учебному году: Вопрос дорожной безопасности вблизи школ остается актуальным

30 августа 2017, 10:39 Комментарии

Вопрос обеспечения дорожной безопасности вблизи школ остается приоритетным. Особенную актуальность этого вопроса диктует начало нового учебного года. Проблема обеспечения безопасности школьников была актуальной для ушедшего в отставку правительства Сооронбая Жээнбекова, не менее острым этот вопрос будет и для нового кабинета министров во главе с Сапаром Исаковым.

Экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков еще в начале июня поставил задачу перед соответствующими министерствами провести комплекс мер по улучшению дорожной и транспортной инфраструктуры к началу нового учебного года. Поручение было продиктовано увеличившимся ростом дорожно-транспортных происшествий с участием школьников.

По статистике МВД, в первую половину года в республике произошло 569 аварий, в которых 30 детей погибли, более 630 получили травмы. Как отмечают в Главном управлении патрульной милиции МВД КР, в этом году количество чрезвычайных происшествий удалось сократить почти на 21,5% благодаря профилактическим беседам с учащимися, родителями, педагогами, а также активной позиции неравнодушных граждан, призывающих государственные органы предотвратить гибель и травматизм детей на дорогах. Но, несмотря на это, ситуация по-прежнему остается острой, нуждается в оперативных и скоординированных действиях органов, ответственных за дорожную безопасность.

"Данная работа должна быть проведена последовательно и максимально оперативно. В первую очередь специальными светофорами, дорожной разметкой и знаками должны быть оборудованы школы, где наиболее высок риск возникновения дорожных происшествий", — подчеркивал Сооронбай Жээнбеков на одном из рабочих совещаний по вопросам безопасности учащихся и профилактике ДТП.

Из 2238 школ республики 537 расположены вдоль дорог республиканского, местного, международного значения и городских магистралей. Оснастить опасные пришкольные зоны дорожной инфраструктурой намечено в четыре этапа. Эта работа возложена на Министерство внутренних дел, Министерство транспорта и дорог, Министерство образования и науки, Минфин и местные органы самоуправления.

Как рассказал начальник отдела дорожного надзора ГУПМ МВД КР Мухтарбек Сандыбаев, первый этап предусматривает установку 99 вызывных (переключающихся вручную с помощью кнопок) светофоров, 909 дорожных знаков, 174 "лежачих" полицейских и нанесение линий дорожной разметки на 543 участках.

"По всей республике на сегодняшний день идет активный процесс по созданию и улучшению дорожной инфраструктуры возле учебных заведений. Совместно со специалистами Минтранса и местными органами власти, установлены 7 светофоров в Нарынской и Ошской областях, 1232 дорожных знака, 218 "лежачих" полицейских, в 215 местах начерчена разметка. Мы намеренно установили больше дорожных знаков и "лежачих" полицейских, чтобы водители сбавляли скорость при подъезде к школам", — сообщил Мухтарбек Сандыбаев.

Работы по нанесению дорожной разметки и по установке светофоров отстают от графика, провоцируя невыполнение задания премьера. Поставка и установка светофоров проводится на тендерной основе и требует значительных финансовых средств. Первая партия регуляторов дорожного движения обошлась Минтрансу в 16 миллионов сомов. Всего в рамках начального этапа Министерство транспорта и Министерство образования взяли на себя обязательство по установке 42 светофоров.

"Остальные 35 светофоров наше ведомство установит вблизи учебных заведений к 1 сентября. Пока на эти цели мы тратим средства из собственного бюджета. В дальнейшем финансовую поддержку окажут государственный и местный бюджеты", — заверил директор Департамента дорожного хозяйства Минтранса Арстанбек Ибраев.

Порядка 30% школ Бишкека находятся в непосредственной близости от проезжей части. По планам регулировать движение возле них будут 22 светофора. Кроме того, на днях в столице началась работа по установке дорожных знаков "Внимание! Школа" со специальной светоотражающей пленкой.

Проблему обеспечения дорожной безопасности правительство решает не только с технической стороны. В школах страны усилен образовательный компонент, направленный на повышение знаний о правилах дорожного движения и навыков поведения на проезжих магистралях. Эту информацию учащиеся с 1 по 11 классы получают во время обязательного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и на уроках по ПДД, которые проводятся совместно с сотрудниками дорожно-постовой службы. Помимо этого, во всех школах республики созданы движения юных инспекторов. Через эти объединения школьники учатся предотвращать травматизм в результате аварий и происшествий. В конце прошлого учебного года в конкурсе отрядов юных инспекторов движения участвовало более 5000 детей.

Реализация первой фазы правительственного проекта по дорожной безопасности обойдется в 45 миллионов сомов. Общая сумма последующих трех этапов составляет более 125 млн. сомов. Ранее экс-премьер Жээнбеков поручил Министерству финансов своевременно финансировать весь комплекс мер по усилению дорожной безопасности, который планируется полностью завершить 1 января 2018 года.