Илмиянов: На чемпионате мира по кокпару кыргызская команда держалась достойно

30 августа 2017, 11:19 Комментарии

Бишкек 30.08.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. На чемпионате мира по кокпару наша команда держалась достойно, заявил президент федерации Кыргызстана по кок-бору Икрамжан Илмиянов.

Накануне сборная КР по кок-бору возвратилась с чемпионата мира по кокпару (казахская версия кок-бору – прим. ред.), который прошел с 21 по 27 августа в Астане, Казахстан. Напомним, что кыргызстанцы, без поражения пройдя групповой тур, в финале проиграли хозяевам турнира со счетом 1:4 и заняли второе место.

Как отметил президент федерации КР по кок-бору, соперники играли на высшем уровне и, несмотря на это, кыргызская команда держалась очень достойно. "Конечно, наша команда будет готовиться еще усердней, чтобы достичь еще больших высот", - сказал Илмиянов.

По словам директора Госагентства Каната Аманкулова, весь народ Кыргызстана болел за национальную команду, переживал и следил за каждой игрой.

"Вы показали достойную игру, поднимали знамя нашей страны и за это мы благодарим вас. Вы, как истинные патриоты, сумели добиться достойного места на чемпионате мира. Сейчас мы ставим перед собой большие цели и задачи в развитии нашего национального вида спорта кок-бору , постараемся обеспечить лучшими условиями для занятий по этому виду спорта. В преддверии третьих Всемирных игр кочевников вы продемонстрировали дух кыргызского народа, показали, какой является игра кок-бору", - заявил Аманкулов.