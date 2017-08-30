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Илмиянов: На чемпионате мира по кокпару кыргызская команда держалась достойно

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ilmiianov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445407-ru.html

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30 августа 2017, 11:19       Комментарии

Бишкек 30.08.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. На чемпионате мира по кокпару наша команда держалась достойно, заявил президент федерации Кыргызстана по кок-бору Икрамжан Илмиянов.
Накануне сборная КР по кок-бору возвратилась с чемпионата мира по кокпару (казахская версия кок-бору – прим. ред.), который прошел с 21 по 27 августа в Астане, Казахстан. Напомним, что кыргызстанцы, без поражения пройдя групповой тур, в финале проиграли хозяевам турнира со счетом 1:4 и заняли второе место.
Как отметил президент федерации КР по кок-бору, соперники играли на высшем уровне и, несмотря на это, кыргызская команда держалась очень достойно. "Конечно, наша команда будет готовиться еще усердней, чтобы достичь еще больших высот", - сказал Илмиянов.
По словам директора Госагентства Каната Аманкулова, весь народ Кыргызстана болел за национальную команду, переживал и следил за каждой игрой.
"Вы показали достойную игру, поднимали знамя нашей страны и за это мы благодарим вас. Вы, как истинные патриоты, сумели добиться достойного места на чемпионате мира. Сейчас мы ставим перед собой большие цели и задачи в развитии нашего национального вида спорта кок-бору , постараемся обеспечить лучшими условиями для занятий по этому виду спорта. В преддверии третьих Всемирных игр кочевников вы продемонстрировали дух кыргызского народа, показали, какой является игра кок-бору", - заявил Аманкулов.

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