ЕЭК и бизнес договорились о сотрудничестве

30 августа 2017, 10:57 Комментарии

БИШКЕК, 30.08.17. /Кабар/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и представители мебельной и деревообрабатывающей промышленности государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ратифицировали резолюцию о сотрудничестве по ряду стратегических направлений развития отрасли. Принятие резолюции стало итогом круглого стола "Деревообработка в ЕАЭС: на пути к формированию экспортного потенциала" в рамках международного форума "Евразийская неделя", сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Центральными темами мероприятия стали вопросы создания условий для развития промышленного производства, импортозамещение зарубежной продукции и развитие деревообрабатывающих предприятий в ЕАЭС, мебельная промышленность как драйвер для развития деревообработки, экспортный потенциал в деревообрабатывающей промышленности, возможности построения кооперационных цепочек в сфере деревообработки и производства мебели, подготовка кадров в отрасли.

В дискуссии в рамках мероприятия приняли участие представители промышленных ведомств, бизнес-сообщества, руководители ассоциаций предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности государств-членов ЕАЭС.

По итогам круглого стола представители ЕЭК и бизнес-сообщества подписали Резолюцию о совместной работе и сотрудничестве по нескольким направлениям. Среди них – производство химической продукции для мебели и древесных плит, фурнитуры для мебельной промышленности, развитие отрасли деревянного домостроения, в том числе посредством внедрения наилучших практик по субсидированию гражданам государств ЕАЭС затрат на приобретение доступного жилья, модернизация деревообрабатывающей промышленности за счет расширения механизмов финансовой поддержки с участием Евразийского банка развития и формирование единых подходов по поддержке экспорта продукции высоких переделов деревообрабатывающей промышленности ЕАЭС в третьи страны.

Заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Дина Акпанбаева отметила, что в 2016 году совокупный объем экспорта стран Союза составил 8% мирового рынка, а совокупный объем экспорта древесины и изделий из древесины союзных государств в третьи страны в 2016 году – 6 274,3 млн долл. США. Этот показатель увеличился по отношению к 2015 году на 5%.

"Реализуемая государствами Союза политика, по нашим оценкам, приведет к изменению структуры рынка продукции деревообработки в ЕАЭС и снижению совокупной доли импорта с существующих 18% до возможных 9%", – отметила Дина Акпанбаева.

Важнейшей задачей является донастройка экономической модели отрасли через стимулирование спроса на продукцию деревообрабатывающей отрасли со стороны производителей конечной продукции с использованием потенциала общего рынка ЕАЭС.

"В качестве одного из направлений такой работы мы предлагаем усиление межотраслевого кооперационного сотрудничества с теми секторами, которые являются основными потребителями продукции деревообработки. Это в том числе мебельная отрасль и деревянное домостроение", – подчеркнула представитель ЕЭК.

Важным итогом мероприятия стало подписание руководителями ассоциаций государств-членов ЕАЭС Меморандума о создании Союза ассоциаций предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности государств-членов ЕАЭС.