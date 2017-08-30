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Нужно хорошенько почистить элиту Кыргызстана – президент

Источник:
http://kabar.kg/news/nuzhno-kh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445405-ru.html

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Если понадобится, Кыргызстан отключит свет другим странам — Атамбаев

Сегодня Кыргызстан сам может отключить свет кое-каким странам — Атамбаев

30 августа 2017, 11:10       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Нужно хорошенько почистить элиту Кыргызстана, сказал президент Алмазбек Атамбаев в ходе своего выступления по случаю завершения модернизации ТЭЦ Бишкека.
По его словам, надо почистить элиту как среди пожилых, так и среди молодых. "Среди молодых тоже есть ровесники Максима Бакиева, которые молодые, но гнилые душой", - сказал он.
Глава государства отметил, что после изменения Конституции власть страны не будет сконцентрирована в руках одного человека. Исполнительная власть будет в руках правительства.
"Для начала мы поменяли руководителей. Пришли молодые и не замаранные. Пока остались и пожилые, и они нужны. Потому что есть те, кто душой молод и чист. Молодость не всегда означает, что чист душой. Есть такие, как Максим Бакиев, который говорил, что надо этих баранов утопить в крови. Мы уже не пойдем как бараны на Токмокский мясокомбинат, мы нашли свою дорогу и знаем, куда идти", - добавил Атамбаев.
Глава государства также рассказал, что многие критикуют и внешнюю политику страны.
"Передо мной, как президентом, стояла важная задача - выстроить хорошие отношения с соседними странами. С тем же великим Китаем и великой Россией, братскими Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном", - отметил Атамбаев.

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