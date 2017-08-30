Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.57 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Фото — На площади Ала-Тоо идет генеральная репетиция к празднования Дня независимостиФото — На площади Ала-Тоо идет генеральная репетиция к празднования Дня независимостиБеременность ученицы интерната для умственно отсталых. Возбуждено делоБеременность ученицы интерната для умственно отсталых. Возбуждено дело

Минасян: Рынок труда стоит на пороге новых возможностей и вызовов

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/k.minasia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445404-ru.html

Похожие новости

В Казахстане создали самооздоравливающий нанопорошок

На форуме по сохранению снежного банка обсудили основные вызовы по защите горной экосистемы

А.Атамбаев призвал обсудить на форуме по сохранению илбирса возможность запуска мультистранового проекта при финансовой поддержке Глобального фонда

Суд отказал Саляновой в вызове экспертов для выяснения сроков экспертизы

Судья по делу Саляновой отказал в вызове главы ГКНБ

30 августа 2017, 11:19       Комментарии

БИШКЕК, 30.08.17. /Кабар/. Вопросы формирования новых компетенций и опережающей подготовки кадров в сфере профессионального образования с учетом мировых стандартов обсудили на сессии "WorldSkills Eurasia: развитие человеческого капитала для конкурентоспособных экономик и новых мировых рынков" в рамках международного форума "Евразийская неделя", сообщили в пресс-службе ЕЭК.
В дискуссии приняли участие член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине Минасян, представители профильных министерств, ведомств и деловых кругов стран ШОС и СНГ, а также международного движения WorldSkills International и его национальных операторов, индустриальных партнеров.
Карине Минасян отметила, что в связи с переходом к новому технологическому укладу "рынок труда стоит на пороге новых возможностей и вызовов". Особенно для маленьких стран, где спрос очень ограничен, цифровая экономика предоставляет колоссальные возможности для самозанятости. Индивидуальные предприниматели получают неограниченный доступ к рынку через цифровые каналы и платформы. У стран Союза много нереализованных возможностей в сфере сервиса, мелкого и среднего бизнеса. "Сегодня старт-ап уже не требует больших капиталовложений – Instagram и WhatsApp создавались "в гаражах", – считает министр ЕЭК. Все это открывает новые возможности для молодых граждан ЕАЭС.
Хотя неизвестно, "какие профессии появятся через 20-50 лет, уже сейчас понятны востребованные в ближайшем будущем навыки, – заявила она. – Это предпринимательские способности, способность к адаптации и готовность к постоянному переобучению. Это развитие творческих способностей, углубление своей уникальности. Уникальные навыки будут иметь всегда ценность в современном мире". По мнению министра ЕЭК, должна возникнуть новая ментальность: уход с работы – это не неудача, а новая возможность.
С другой стороны, вызов заключается в том, что неизвестно, какие профессии будут востребованы на рынке. "Как минимум на 30% обновится набор профессий, и около 50% – вообще исчезнет в связи с цифровой трансформацией", – считает Карине Минасян. Это один из основных вызовов, связанных с трансформацией.
Еще один вызов – освобождение большого количества рабочей силы вследствие роботизации. Роботизированные технологии будут возвращаться в развитые страны, в высокотехнологичные места.
По мнению министра ЕЭК, Комиссии следует создавать необходимую нормативно-правовую базу, которая позволяла бы дистанционно работать и оставаться в легальной зоне, регулировать как работу фрилансеров, так и предоставление услуг в цифровом пространстве. При этом важно создать новые цифровые формы контрактов на рынке труда, в том числе формировать виртуальную среду для образования и развития компетенций и навыков. "Я надеюсь, что ЕЭК в ближайшее время начнет активнее сотрудничать с международной организацией WorldSkills и сформирует ответы на все стоящие перед ней вызовы для реализации этих возможностей совместными усилиями", – подчеркнула министр ЕЭК.
На сессии выступил ряд экспертов WorldSkills. В частности, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы ("Ворлдскиллс Россия")" Роберт Уразов выразил мнение, что новой валютой в современном мире становится профессионализм. "В быстро меняющемся мире добавленную стоимость приносят люди, а не станки", – заявил он.
Его мысль развил президент WorldSkillsInternational Саймон Бартли: "Мир, наконец, проснулся после полувекового сна, и руководство стран начало задумываться о том, как подготовить новое поколение профессионалов для экономики будущего. По разным данным, в 2025-2050 годах не будет существовать 30-50% нынешних рабочих мест. Что конкретно придет им на смену, мы можем только догадываться и пытаться прогнозировать. В этой аудитории нет ни одного человека, который был бы моложе, чем Интернет, а мы все воспринимаем эту технологию как неотъемлемую часть работы и повседневной жизни".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум