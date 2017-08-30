Минасян: Рынок труда стоит на пороге новых возможностей и вызовов

30 августа 2017, 11:19 Комментарии

БИШКЕК, 30.08.17. /Кабар/. Вопросы формирования новых компетенций и опережающей подготовки кадров в сфере профессионального образования с учетом мировых стандартов обсудили на сессии "WorldSkills Eurasia: развитие человеческого капитала для конкурентоспособных экономик и новых мировых рынков" в рамках международного форума "Евразийская неделя", сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В дискуссии приняли участие член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине Минасян, представители профильных министерств, ведомств и деловых кругов стран ШОС и СНГ, а также международного движения WorldSkills International и его национальных операторов, индустриальных партнеров.

Карине Минасян отметила, что в связи с переходом к новому технологическому укладу "рынок труда стоит на пороге новых возможностей и вызовов". Особенно для маленьких стран, где спрос очень ограничен, цифровая экономика предоставляет колоссальные возможности для самозанятости. Индивидуальные предприниматели получают неограниченный доступ к рынку через цифровые каналы и платформы. У стран Союза много нереализованных возможностей в сфере сервиса, мелкого и среднего бизнеса. "Сегодня старт-ап уже не требует больших капиталовложений – Instagram и WhatsApp создавались "в гаражах", – считает министр ЕЭК. Все это открывает новые возможности для молодых граждан ЕАЭС.

Хотя неизвестно, "какие профессии появятся через 20-50 лет, уже сейчас понятны востребованные в ближайшем будущем навыки, – заявила она. – Это предпринимательские способности, способность к адаптации и готовность к постоянному переобучению. Это развитие творческих способностей, углубление своей уникальности. Уникальные навыки будут иметь всегда ценность в современном мире". По мнению министра ЕЭК, должна возникнуть новая ментальность: уход с работы – это не неудача, а новая возможность.

С другой стороны, вызов заключается в том, что неизвестно, какие профессии будут востребованы на рынке. "Как минимум на 30% обновится набор профессий, и около 50% – вообще исчезнет в связи с цифровой трансформацией", – считает Карине Минасян. Это один из основных вызовов, связанных с трансформацией.

Еще один вызов – освобождение большого количества рабочей силы вследствие роботизации. Роботизированные технологии будут возвращаться в развитые страны, в высокотехнологичные места.

По мнению министра ЕЭК, Комиссии следует создавать необходимую нормативно-правовую базу, которая позволяла бы дистанционно работать и оставаться в легальной зоне, регулировать как работу фрилансеров, так и предоставление услуг в цифровом пространстве. При этом важно создать новые цифровые формы контрактов на рынке труда, в том числе формировать виртуальную среду для образования и развития компетенций и навыков. "Я надеюсь, что ЕЭК в ближайшее время начнет активнее сотрудничать с международной организацией WorldSkills и сформирует ответы на все стоящие перед ней вызовы для реализации этих возможностей совместными усилиями", – подчеркнула министр ЕЭК.

На сессии выступил ряд экспертов WorldSkills. В частности, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы ("Ворлдскиллс Россия")" Роберт Уразов выразил мнение, что новой валютой в современном мире становится профессионализм. "В быстро меняющемся мире добавленную стоимость приносят люди, а не станки", – заявил он.

Его мысль развил президент WorldSkillsInternational Саймон Бартли: "Мир, наконец, проснулся после полувекового сна, и руководство стран начало задумываться о том, как подготовить новое поколение профессионалов для экономики будущего. По разным данным, в 2025-2050 годах не будет существовать 30-50% нынешних рабочих мест. Что конкретно придет им на смену, мы можем только догадываться и пытаться прогнозировать. В этой аудитории нет ни одного человека, который был бы моложе, чем Интернет, а мы все воспринимаем эту технологию как неотъемлемую часть работы и повседневной жизни".