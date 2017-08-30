Фото — На площади Ала-Тоо идет генеральная репетиция к празднования Дня независимости

30 августа 2017, 11:20 Комментарии

На центральной площади страны Ала-Тоо идет подготовка к празднованию 31 августа Дня независимости Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Городские службы столичного муниципалитета готовят Бишкек к торжественному мероприятию.

По информации муниципального предприятия "Зеленстрой", для цветочного оформления города на День независимости в теплицах городской службы готовят около 100 вазонов и контейнеров с цветочными насаждениями.

В настоящее время сотрудники муниципального предприятия ведут работы по выкосу газонов, вырезке порослей. Также производится формовочная стрижка хвойных деревьев, санитарная обрезка сухих веток на лиственных деревьях, чистка ирригационных систем. Приводятся в надлежащее состояние цветники и клумбы столицы, по необходимости выполняется ремонт цветников.

Кроме того, на центральной площади Ала-Тоо во время праздничных мероприятий сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" будут дежурить круглосуточно.

Сотрудники городской службы произвели покраску и установку ограждений, заменили флаги. Вручную произвели очистку площади от пятен и жвачек.

Также в канун праздников будут установлены 20 евроконтейнеров и 18 больших пластмассовых урн для мусора. Бригады сотрудников МП "Тазалык" будут дежурить два дня подряд с утра до ночи: 31 августа в День независимости и 1 сентября на празднование Курман айта.

Днем будут задействованы 18 дежурных сотрудников. В ночную смену для уборки мусора выйдут 72 работника предприятия "Тазалык". Для вывоза ТБО будут задействованы 8 единиц спецтехники и 3 поливомоечные машины.

В День независимости площадь Ала-Тоо украсят светодиодными лампами в виде госфлага.

Сегодня, 30 августа, на площади проходит генеральная репетиция в честь празднования Дня независимости. Творческие коллективы готовят для горожан и гостей столицы красочную концертную программу.