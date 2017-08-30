В День независимости в Бишкеке будут изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта

30 августа 2017, 11:21 Комментарии

В День независимости в Бишкеке будут изменены схемы движения маршрутов городского общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, в связи с ограничением движения по проспекту Чуй и улице Киевской от Тоголока Молдо до Тыныстанова внесены изменения в схемы движения маршрутов.

Так, 31 августа с 6:00 до 12:00 будет приостановлена работа троллейбусного маршрута №9. Схема маршрута №7 будет сокращена со стороны микрорайона Тунгуч до остановки "Цирк" по улице Абдрахманова, со стороны жилого массива Ак-Ордо до Ошского рынка.

Движение автобусных маршрутов №38 и №42 будет осуществляться по улице Токтогула и Московской (в зависимости от направления движения), автобусного маршрута №7 - по проспекту Жибек Жолу.

Микроавтобусные маршруты, осуществлявшие движение по проспекту Чуй и улице Киевской (на указанном участке) будут также временно перенесены на улицы Токтогула, Московская, Фрунзе.