Акция в магазинах O!Store. Купи новый смартфон Huawei и получи бонус

30 августа 2017, 11:03 Комментарии

Мобильный оператор О! и компания Huawei продолжают радовать своих клиентов новыми бонусами. Специально ко Дню независимости Кыргызстана с 30 августа стартует новая акция.

Купите любой 4G-смартфон Huawei Y серии 2017 года в любом магазине O!Store и получите в подарок до 600 сомов на свой мобильный счёт. Полученные бонусы можно потратить на мобильную связь или скоростной 4G интернет в сети О!.

<table border="1"> <tr>Модель смартфонаСтоимостьПодарок</tr> <tr><td>[url=https://shop.o.kg/catalog/mobilnie_telephony/huawei/huawei_y3_2017.html]Huawei Y3[/url] </td> 6 990 с.</td><td>200 сомов БОНУС</td></tr> <tr><td>[url=https://shop.o.kg/catalog/mobilnie_telephony/huawei/huawei_y5_2017.html]Huawei Y5[/url] </td> 8 990 с.</td><td>400 сомов БОНУС</td></tr> <tr><td>[url=https://shop.o.kg/catalog/mobilnie_telephony/huawei/huawei_y7_2017.html]Huawei Y7[/url] </td> 12 990 с.</td><td>600 сомов БОНУС</td></tr> </table>

Обновлённая линейка 4G-смартфонов Huawei линейки Y 2017 года стала ещё быстрее. Эти телефоны работают дольше в активном режиме за счёт улучшения работы операционной системы и увеличения объёма батареи. Сегодня эти смартфоны считаются одними из лучших по соотношению имеющихся технических параметров и своей стоимости. Мобильные телефоны Huawei, приобретенные в O!Store, имеют официальную гарантию 1 год. Подробные характеристики этих устройств доступны на сайте shop.o.kg, там же вы найдёте содержательные видеообзоры. Окончательно определиться с выбором своего смартфона вы сможете, посетив любой из магазинов O!Store по всей стране. Придя туда, обязательно протестируйте телефон перед покупкой, проверьте возможности камеры и то, насколько удобно держать его в руке. Опытные консультанты ответят на все интересующие вас вопросы.

Заказать понравившийся смартфон можно также прямо из дома в shop.o.kg. Так вы гарантированно сэкономите свое время и деньги!

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