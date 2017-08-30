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Атамбаев: На выборах нужно бояться не админресурса, а финансового

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365549_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445399-ru.html

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30 августа 2017, 11:07       Комментарии

Сегодня, 30 августа, во время церемонии завершения модернизации ТЭЦ Бишкека Алмазбек Атамбаев заявил, что грядущие выборы будут честными и никто не сможет дестабилизировать обстановку в стране.
Глава государства также подчеркнул, что сейчас делается многое, чтобы новый президент не стал тем, кто продолжит путь Атамбаева. Есть люди, которые хотят вернуть президентскую форму правления. Уже начались обвинения в том, что применяется административный ресурс. Однако президент добавил, что боятся нужно не этого.
"Сейчас идет информация о том, что власть Атамбаева применяет административный ресурс. Я хочу напомнить, что я президент, и времени у меня хватит наказать тех, кто сеет смуту. Я и в оппозиции был один и никого не боялся. Не надо играть с огнем. Нужно бояться не административного ресурса, нужно бояться финансового ресурса. С избирателем в кабинку зайдет другой ресурс - финансовый", - сказал президент.
Он также отметил, что его внешняя политика не всем нравилась, но его задачей было выстроить отношения с Китаем, Россией и Казахстаном.

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