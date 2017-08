10.59: как я на свидании выдал себя за другого человека

30 августа 2017, 10:59 Комментарии

Главные герои шпионских романов легко выдают себя за представителей другой национальности, откликаются на другие имена и даже демонстрируют иные религиозные убеждения. А вот моя "бондиана" оказалась не столь успешна. Впрочем, давайте по порядку.

Почти 10 лет назад мой товарищ (назовем его Айбеком) познакомился с двумя девушками. По его оперативной информации, одна из них была обо мне наслышана, и он назвался моим именем. Но так произошло, что вторая была наслышана о самом Айбе. "Мои" попытки встретиться с девушкой обламывались, ибо ее подруга - лидер - требовала встречи с Айбеком в формате "два на два".

Приятель выступил передо мной с пламенной речью, рассказывая, какую прекрасную девушку он встретил и как не менее прекрасна ее подруга. Он брал на себя организацию встречи, а мне оставалось только представиться Айбеком. Я был молод и повелся на его уговоры... Да что греха таить, в досмартфоновую эпоху о внешности девушек мы узнавали исключительно из разговоров, и мастерство рассказчика имело тут большое значение.

"Да ты не... (далее следовала культовая фраза из "Нашей Раши")! Зато будет что вспомнить", - уверял меня друг.

Свидание вроде бы прошло успешно - так мы считали до вечерней SMS. Оказалось, что девушки нас раскусили. В общем, не только Джеймсы Бонды отличаются наблюдательностью и умеют добывать нужную информацию.

"Вы бы хоть порепетировали! Окликались не на свои имена. Аривидерчи!" - это было идеальное SMS, ровно 70 символов.

Мы с товарищем еще раз проанализировали ситуацию и поняли, что шустрый полугопник "Айба" был излишне интеллигентен, а "Бакыт" - явно груб и дерзок.

С уважением Бакыт Толканов, который напоминает, что всегда и во всем нужно оставаться самим собой

