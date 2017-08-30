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Валентина, алга! Кыргызстанцы в Канаде сняли видео в поддержку Шевченко

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445397-ru.html

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Если понадобится, Кыргызстан отключит свет другим странам — Атамбаев

30 августа 2017, 11:09       Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Кыргызстанцы в Канаде поддержали Валентину Шевченко, сняв видеоролик перед ее боем с бразильянкой Амандой Нуньес.
Повторный бой Шевченко и Нуньес состоится в рамках турнира UFC 215, который пройдет 9 сентября в канадском Эдмонтоне. В июле соперницы не смогли встретиться в Лас-Вегасе на турнире UFC 213, так как бразильянку госпитализировали за несколько часов до начала соревнований.
На видео кыргызстанцы, проживающие в Ванкувере, Торонто, Манитобе, Квебеке и Альберте, запечатлены на разных площадках с флагами республики. Они обращаются к соотечественнице со словами поддержки.
"Валентина, ты следующий чемпион UFC! Мы верим в твою победу, удачи в бою! Ты самая лучшая! Шевченко - наш чемпион, алга!" - кричат фанаты.
Кыргызстанка претендует на пояс чемпионки мира в легчайшем весе, который Нуньес завоевала, победив американку Ронду Роузи в декабре 2016 года.
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