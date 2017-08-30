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Определились финалисты турнира по кок-бору на Кубок президента КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445396-ru.html

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Президент США поздравил народ Узбекистана с Днем независимости

30 августа 2017, 11:15       Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Определились финалисты и команды, которые сразятся за третье место на турнире по кок-бору на Кубок президента Кыргызстана, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Полуфинальные матчи прошли 29 августа. За главный приз будут бороться команды "Мурас" (Таласская область) и "Достук" (Ошская область). А команды из Аламудунского и Сокулуского районов Чуйской области "Арашан" и "Биримдик" сразятся за третье место.
Игры состоятся 31 августа на ипподроме в Чолпон-Ате. Всего в турнире принимали участие 11 команд.
Общий призовой фонд турнира - один миллион сомов.
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