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Ситуацию в Кыргызстане хотят дестабилизировать – Атамбаев

Источник:
http://kabar.kg/news/situatcii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445395-ru.html

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30 августа 2017, 10:44       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. "Сейчас идет раскачка того, что Атамбаев будет применять административный ресурс на выборах. Это делается для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе выступления по случаю завершения модернизации ТЭЦ Бишкека.
По его словам, через 1,5 месяца народ Кыргызстана выберет нового президента.
"И сейчас делается все, чтобы не пришел тот, кто продолжит работу действующей власти. Многие не хотят сохранить в стране порядок и уже даже заявляют, что мы вернемся в президентское правление. Многие хотят сделать комок из Кыргызстана, чтобы зарабатывать на его ресурсах и трагедии", - сказал он.
Он отметил, что сейчас идет раскачка того, что Атамбаев будет применять административный ресурс на выборах. И это делается для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
"Я до декабря буду президентом Кыргызстана, и мне хватит времени, чтобы наказать тех, кто пытается привести страну к смуте. Я не боялся один, ничего не боялся, а сегодня тем более, меня поддерживает народ. Не надо играть с огнем, руки обожжете и не только", - заявил он.
Также глава государства сообщил, что тот, то захочет раскачать ситуацию, сядет надолго.
"Потому что, уйдя с поста президента, я буду смотреть за тем, чтобы страна не свернула с этой дороги, чтобы государство строило чистое общество. Я не смогу отнестись к этому равнодушно, так как потратил слишком много нервов и здоровья", - сказал он.

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