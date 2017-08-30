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Кубок Президента КР по кок бору. В финале сыграют "Достук" и "Мурас"Кубок Президента КР по кок бору. В финале сыграют "Достук" и "Мурас"

Президент КР заверил, что выборы пройдут чисто и призвал народ не продавать свои голоса

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445394-ru.html

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30 августа 2017, 10:53       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призвал народ не продавать свои голоса. В ходе своего выступления по случаю завершения модернизации ТЭЦ Бишкека глава государства сообщил, что многие заявляют о том, что на выборах будет использоваться административный ресурс.
"Надо бояться не административного ресурса, а финансового. Потому что директор школы или директор ТЭЦ даже если и будут агитировать, они не зайдут в кабинку с избирателем. С избирателем зайдет его финансовый ресурс. И эти деньги раздадут те люди, которые кричат об административном ресурсе", - сказал он.
Президент Кыргызстана призвал народ не продавать свои голоса.
"Выборы пройдут чисто. Никто итоги выборов потасовать не сможет. Кто за кого проголосует, тот и пройдет. Сколько бы ни говорили, что народ еще не созрел, я считаю, что каждый должен сам выбирать своего руководителя и парламент", - заявил он.

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