Президент КР заверил, что выборы пройдут чисто и призвал народ не продавать свои голоса

30 августа 2017, 10:53 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призвал народ не продавать свои голоса. В ходе своего выступления по случаю завершения модернизации ТЭЦ Бишкека глава государства сообщил, что многие заявляют о том, что на выборах будет использоваться административный ресурс.

"Надо бояться не административного ресурса, а финансового. Потому что директор школы или директор ТЭЦ даже если и будут агитировать, они не зайдут в кабинку с избирателем. С избирателем зайдет его финансовый ресурс. И эти деньги раздадут те люди, которые кричат об административном ресурсе", - сказал он.

Президент Кыргызстана призвал народ не продавать свои голоса.

"Выборы пройдут чисто. Никто итоги выборов потасовать не сможет. Кто за кого проголосует, тот и пройдет. Сколько бы ни говорили, что народ еще не созрел, я считаю, что каждый должен сам выбирать своего руководителя и парламент", - заявил он.