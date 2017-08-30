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Обжаловали приговор фигурантам дела о пожаре в московской типографии, где погибли 14 кыргызстанок

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/obzhalova...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445393-ru.html

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Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек

30 августа 2017, 10:25       Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. Одна из потерпевших обжаловала приговор в отношении гендиректора типографии ООО "Печатный экспресс" Сергея Москвина и главного инженера организации Антона Яцкова, которые получили 2,5 и 3,5 года колонии-поселения соответственно по делу о пожаре, унесшем жизни 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бутырского суда столицы.
"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор в отношении Москвина и Яркова от одной из потерпевших", — сказала представитель суда.
Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Напомним, пожар произошел утром 27 августа 2016 года в складских и производственных помещениях типографии в Москве и распространился по всей площади четырехэтажного здания. Всего погибли 17 человек — 14 граждан Кыргызстана и трое россиян. Все погибшие — молодые женщины, большинство из них в возрасте 18-25 лет.
17 августа 2017 года Бутырский районный суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии-поселения гендиректора московской типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина, признав его виновным по делу о гибели 17 женщин. Главный инженер Антон Яцков приговорен к 3,5 годам колонии-поселения.
Родственники погибших планируют обжаловать решение Бутырского районного суда в связи с мягкостью вынесенного наказания.

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