Обжаловали приговор фигурантам дела о пожаре в московской типографии, где погибли 14 кыргызстанок

30 августа 2017, 10:25 Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. Одна из потерпевших обжаловала приговор в отношении гендиректора типографии ООО "Печатный экспресс" Сергея Москвина и главного инженера организации Антона Яцкова, которые получили 2,5 и 3,5 года колонии-поселения соответственно по делу о пожаре, унесшем жизни 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бутырского суда столицы.

"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор в отношении Москвина и Яркова от одной из потерпевших", — сказала представитель суда.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Напомним, пожар произошел утром 27 августа 2016 года в складских и производственных помещениях типографии в Москве и распространился по всей площади четырехэтажного здания. Всего погибли 17 человек — 14 граждан Кыргызстана и трое россиян. Все погибшие — молодые женщины, большинство из них в возрасте 18-25 лет.

17 августа 2017 года Бутырский районный суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии-поселения гендиректора московской типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина, признав его виновным по делу о гибели 17 женщин. Главный инженер Антон Яцков приговорен к 3,5 годам колонии-поселения.

Родственники погибших планируют обжаловать решение Бутырского районного суда в связи с мягкостью вынесенного наказания.