Совбез ООН осудил испытания ракеты КНДР, но новых санкций не ввел

30 августа 2017, 10:31 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Совет Безопасности ООН принял во вторник вечером по итогам закрытых консультаций заявление с осуждением осуществленного КНДР пуска ракеты, которая пролетела над Японией, пишет ТАСС.

В заявлении не содержалась угроза введения в отношении Северной Кореи новых санкций, хотя перед началом заседания постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт не исключал такой возможности, а его японский коллега Коро Бэссё на прямой вопрос о том, готова ли его страна выступить с инициативой введения нефтяного эмбарго в отношении КНДР, уклонился от ответа, указав лишь на необходимость "продолжения давления" на республику.

В итоговом документе подчеркивается, что СБ ООН "решительно осуждает" произведенное КНДР во вторник испытание, "а также серию пусков баллистических ракет, осуществленных 25 августа".

В заявлении содержится требование к КНДР прекратить пуски ракет и выполнять принятые ранее резолюции Совбеза ООН, причем отмечается, что республика "должна отказаться от всех ядерных вооружений и существующих ядерных программ полностью, безвозвратно и поддающимся проверке способом".

Кроме того, КНДР должна "не проводить в будущем ядерных испытаний и не осуществлять каких-либо провокаций, а также отказаться от всего оружия массового уничтожения".

"Совет Безопасности вновь заявляет о важности сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом, выражает стремление к мирному, дипломатическому и политическому решению проблем и приветствует усилия членов СБ ООН, а также других государств содействовать мирному и всеобъемлющему урегулированию через диалог", - указывается в документе.