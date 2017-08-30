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Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chislo-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445391-ru.html

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30 августа 2017, 10:32       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30, сообщила в своей интернет-версии газета New York Times, ссылаясь на местные власти штата.
По данным газеты, речь идет об общем количестве погибших за восемь дней урагана "Харви", который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков.
"Я думаю, что число (погибших — ред.) значительно вырастет, когда дороги станут проходимыми", — сказала газете главный судмедэксперт округа Галвестон Эрин Барнхарт.
Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.
Источник РИА Новости

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