Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек

30 августа 2017, 10:32 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30, сообщила в своей интернет-версии газета New York Times, ссылаясь на местные власти штата.

По данным газеты, речь идет об общем количестве погибших за восемь дней урагана "Харви", который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков.

"Я думаю, что число (погибших — ред.) значительно вырастет, когда дороги станут проходимыми", — сказала газете главный судмедэксперт округа Галвестон Эрин Барнхарт.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

Источник РИА Новости