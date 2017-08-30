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Политика глав Кыргызстана и Узбекистана вывела двусторонние отношения из спящего режима – мнение эксперта

Источник:
http://kabar.kg/news/politika-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445390-ru.html

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30 августа 2017, 10:39       Комментарии

Бишкек, 30.08.09. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке накануне прошло заседание экспертного сообщества Кыргызстана и Узбекистана, в ходе которого представители сторон подвели итоги политического взаимодействия двух республик за последние шесть месяцев и озвучили дальнейшие перспективы и ожидания в построении дипломатических отношений.
Итоги переговоров между Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистана в КР Комилом Рашидовым и экспертами Кыргызстана подвел политолог Игорь Шестаков.
"В целом та политика, которую осуществлял Алмазбек Атамбаев за время своего президентства, привела к изменению отношений с Узбекистаном, которые были у нас в определенной степени в спящем режиме. Мы знаем, что у нас с Узбекистаном есть пограничные и экономические вопросы. Декларировалось, что они имеют такое стратегическое значение, но особого продвижения в их решении не наблюдалось. И вот сегодняшнее мероприятие показало, что у нас есть к чему стремиться", - прокомментировал Шестаков.
Он отметил, что президенты двух республик в этом году уже встречались, и они поставили задачу повысить объем товарооборота до 500 млн долларов, показатель которого на сегодня составляет 100 млн долларов.
"Эксперты озвучивали, что Кыргызстан и Узбекистан могут создавать совместные предприятия, потому что мы являемся членами Евразийского экономического союза. У нас есть меньше ограничений по экспорту продукции. У Узбекистана есть сегодня возможности для того, чтобы какие-то свои инновационные разработки в сфере производств продукции реализовывать совместно с бизнесменами Кыргызстана", - пояснил эксперт.
Также политолог остановился на моменте развития народной дипломатии и отметил высокое ожидание от предстоящих переговоров между президентами Кыргызстана и Узбекистана в Бишкеке в ближайшее время.
"Очень важный момент, что мы приходимся друг другу соседями, и нас еще связывают родственными отношениями. Сегодня существует очень много предпосылок для того, чтобы вот эти отношения выстраивались не просто на официальном уровне, но еще и методами народной дипломатии, потому что нас объединяет общая граница. Приграничные районы активно взаимодействуют в торговле, и у предпринимателей есть желание и готовность к сотрудничеству", - сказал он.
Еще одним важным моментом, который был затронут экспертами, по его мению, стал вопрос безопасности. Сторонами было подчеркнуто, что и у Кыргызстана, и у Узбекистана один общий враг - это радикальный экстремизм, терроризм, и угроза, которая исходит из Афганистана, в равной мере актуальна для обеих стран.
"Сегодня сотрудничество в плане безопасности носит стратегический характер. И в ходе круглого стола было высказано предложение, чтобы на площадке Клуба "Пикир" состоялась международная конференция между экспертами Кыргызстана и Узбекистана, возможно, с участием экспертов Казахстана, где мы бы выработали общие ориентиры и экспертные прогнозы для того, чтобы взаимодействие на официальном уровне было еще эффективным", - заключил Шестаков.

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