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В Бишкеке во время праздников обеспечивать порядок будут свыше 2,5 тыс милиционеров

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445388-ru.html

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30 августа 2017, 10:45       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Ислам Розиев – Кабар/. В преддверии Дня независимости Кыргызстана сегодня утром ГУВД Бишкека провело Гарнизонный развод на Старой площади столицы.
В Гарнизонном разводе задействовали свыше пятисот сотрудников ГУВД и более двухсот народных дружинников. Для сотрудников была поставлена задача по обеспечению правопорядка охраны горожан и гостей столицы во время празднования Дня независимости - 31 августа и праздника Курман айта - 1 сентября.
Как рассказали в ГУВД Бишкека, на обеспечение безопасности во время праздников будут привлечены свыше 2 тыс 500 сотрудников милиции, а также добровольные дружинники.

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