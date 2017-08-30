В Бишкеке во время праздников обеспечивать порядок будут свыше 2,5 тыс милиционеров

30 августа 2017, 10:45 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Ислам Розиев – Кабар/. В преддверии Дня независимости Кыргызстана сегодня утром ГУВД Бишкека провело Гарнизонный развод на Старой площади столицы.

В Гарнизонном разводе задействовали свыше пятисот сотрудников ГУВД и более двухсот народных дружинников. Для сотрудников была поставлена задача по обеспечению правопорядка охраны горожан и гостей столицы во время празднования Дня независимости - 31 августа и праздника Курман айта - 1 сентября.

Как рассказали в ГУВД Бишкека, на обеспечение безопасности во время праздников будут привлечены свыше 2 тыс 500 сотрудников милиции, а также добровольные дружинники.