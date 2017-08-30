Кубок Президента КР по кок бору. В финале сыграют "Достук" и "Мурас"

30 августа 2017, 10:52 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Накануне на ипподроме города Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) прошли полуфинальные игры на Кубок Президента КР по кок бору. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта

По итогам группового этапа определились 4 участника полуфинала: "Мурас" (Таласская область), "Арашан" (Чуйская область), "Достук" (Ошская область), "Биримдик" (Чуйская область),

В первом полуфинальном поединке встречались "Мурас" и "Арашан". Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу "Мураса".

Во втором поединке за выход в финал "Достук" одержал победу над командой "Биримдик" со счетом 5:1.

Таким образом, в решающей встрече "Достук" и "Мурас" будут бороться за золото турнира.

Финальные поединки пройдут 31 августа.

Сегодня, 30 августа пройдет игра за 3 и 4 места между командами "Арашан" и "Биримдик".

Кок бору - популярная конная игра среди кыргызов, алтайцев, башкир, казахов и других народов Азии. В русском языке обычно употребляется слово "козлодрание". Всадники борются за тушу козла - необходимо не только завладеть ею, но и удержать, забросить в "казан" (ворота) команды соперника.