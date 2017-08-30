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Президент КР заверил, что выборы пройдут чисто и призвал народ не продавать свои голосаПрезидент КР заверил, что выборы пройдут чисто и призвал народ не продавать свои голосаВоенные из Кыргызстана примут участие в учениях "Боевое содружество-2017" в РоссииВоенные из Кыргызстана примут участие в учениях "Боевое содружество-2017" в России

Кубок Президента КР по кок бору. В финале сыграют "Достук" и "Мурас"

Источник:
http://kabar.kg/news/kubok-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445386-ru.html

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30 августа 2017, 10:52       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Накануне на ипподроме города Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) прошли полуфинальные игры на Кубок Президента КР по кок бору. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта
По итогам группового этапа определились 4 участника полуфинала: "Мурас" (Таласская область), "Арашан" (Чуйская область), "Достук" (Ошская область), "Биримдик" (Чуйская область),
В первом полуфинальном поединке встречались "Мурас" и "Арашан". Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу "Мураса".
Во втором поединке за выход в финал "Достук" одержал победу над командой "Биримдик" со счетом 5:1.
Таким образом, в решающей встрече "Достук" и "Мурас" будут бороться за золото турнира.
Финальные поединки пройдут 31 августа.
Сегодня, 30 августа пройдет игра за 3 и 4 места между командами "Арашан" и "Биримдик".
Кок бору - популярная конная игра среди кыргызов, алтайцев, башкир, казахов и других народов Азии. В русском языке обычно употребляется слово "козлодрание". Всадники борются за тушу козла - необходимо не только завладеть ею, но и удержать, забросить в "казан" (ворота) команды соперника.

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