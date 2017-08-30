Рост показателей радикализации женщин в Кыргызстане вызывает тревогу, - отдел теологии МВД

30 августа 2017, 10:40 Комментарии

Статистические данные по радикализации женщин в Кыргызстане вызывают тревогу. Об этом сказал представитель отдела теологии 10 управления МВД Манас Аманбаев на конференции "Роль женщин в борьбе с экстремизмом или терроризмов" в Бишкеке.

По его словам, был рост показателей с 2005 по 2010-2015 годы.

"Статические данные в вопросе радикализации женщин, становления их членами запрещенных экстремистских или террористических организаций и выезда в Ирак или Сирию, вызывают тревогу. Согласно статистическим данным, в 2005 году этот показатель составлял 8%, а в 2010-2015 годах вырос до 23%", - сказал он.