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Рост показателей радикализации женщин в Кыргызстане вызывает тревогу, - отдел теологии МВД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445385-ru.html

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30 августа 2017, 10:40       Комментарии

Статистические данные по радикализации женщин в Кыргызстане вызывают тревогу. Об этом сказал представитель отдела теологии 10 управления МВД Манас Аманбаев на конференции "Роль женщин в борьбе с экстремизмом или терроризмов" в Бишкеке.
По его словам, был рост показателей с 2005 по 2010-2015 годы.
"Статические данные в вопросе радикализации женщин, становления их членами запрещенных экстремистских или террористических организаций и выезда в Ирак или Сирию, вызывают тревогу. Согласно статистическим данным, в 2005 году этот показатель составлял 8%, а в 2010-2015 годах вырос до 23%", - сказал он.

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