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А.Атамбаев: До 1 декабря мне времени хватит, чтобы жестко наказать тех, кто ведет страну к смуте

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445384-ru.html

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А.Атамбаев: 1 декабря истекают мои полномочия. Я многое не успел сделать

30 августа 2017, 10:48       Комментарии

"В первые месяцы моего президентства каждый месяц были стычки на границе, но сейчас этого нет. Этого не видит только слепец, глупец, подлец", - сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев30 августа на церемонии открытия энергоблоков ТЭЦ Бишкека. "Мы с таким трудом и лишениями нашли этот путь, но многие хотят старых порядков. Уже заявляют, что мы вернемся к президентскому правлению. Многие хотят зарабатывать на стране, на его ресурсах. Сейчас идет раскачка, что власть применяет административный ресурс. Это делается для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Я до 1 декабря президент, и мне времени хватит, чтобы жестко наказать тех, кто ведет страну к смуте. Я, когда и в оппозицию входил, ничего не боялся кроме бога, а сейчас тем более. Руки обожжете", - сказал он.
А.Атамбаев добавил, что за это время Кыргызстан улучшил отношения с Россией и Китаем, при этом были учтены интересы всех сторон.
"Если раньше каждый месяц были стычки, то сейчас этого нет. Этого не видит только слепец, глупец и подлец. Вы уже хорошо узнали меня, я слов не бросаю на ветер, выборы пройдут чисто. Сейчас в правительство пришли молодые и не замаранные. Пожилые тоже нужны, это те, кто чист и молод душой", - сказал он.

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