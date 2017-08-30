Военные из Кыргызстана примут участие в учениях "Боевое содружество-2017" в России

30 августа 2017, 10:49 Комментарии

На полигоне Ашулук в Астраханской области России с 4 по 8 сентября пройдут учения "Боевое содружество-2017".

Как рассказали АКИpress в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана, в учениях объединенной системы ПВО СНГ примут участие представители стран СНГ, в том числе Кыргызстана.

"От Кыргызстана поедут 22 человека Сил воздушной обороны. Кыргызстан ежегодно принимает участие в данных учениях", - рассказали в Генштабе.

В учениях примут участие более 2 тыс. военнослужащих из стран СНГ и свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", комплексы "Панцирь-С", а также стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Кроме Кыргызстана, примут участие подразделения войск ПВО вооруженных сил 5 стран Содружества: России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении. Остальные участники объединенной системы ПВО СНГ примут участие в учении в статусе наблюдателей.