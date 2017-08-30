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Завершилась модернизация ТЭЦ Бишкека

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365545_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445382-ru.html

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30 августа 2017, 10:17       Комментарии

Сегодня, 30 августа, в Бишкеке пройдет торжественная церемония завершения модернизации ТЭЦ столицы.
Отметим, работы начались в 2014 году. Проект состоял из трех этапов: первый включал в себя обеспечение надежной работы оставшегося оборудования ТЭЦ, второй - демонтаж реконструируемой техники и третий - строительство и монтаж нового оборудования.
Как отмечают специалисты, по итогам проведенных работ установленная мощность ТЭЦ достигла 812 МВт, из которых 300 - за счет строительства двух новых энергоблоков.
Важным является то, что построенные блоки будут работать на местном угле Кавакского месторождения. Это поспособствует снижению зависимости страны от импортного сырья и развитию угольной промышленности. Отмечается, что годовое потребление твердого топлива электростанцией вырастет с 550 тысяч до 1,2 млн тонн в зимнее время.
Также проект предусматривает полноценную очистку дымовых газов, что не наносит вреда окружающей среде. При этом коэффициент полезного действия станции вырос с 23% до 51%. На торжественном мероприятии, посвященном завершению модернизации, выступит глава государства.

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