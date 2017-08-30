Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.57 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Рост показателей радикализации женщин в Кыргызстане вызывает тревогу, - отдел теологии МВДРост показателей радикализации женщин в Кыргызстане вызывает тревогу, - отдел теологии МВДЧисло погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человекЧисло погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек

Обвал на шахте в Сулюкте. Пострадали четыре человека

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365535_ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445380-ru.html

Похожие новости

Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек

"Ауди-А6" и "Мерседес" столкнулись на Иссык-Куле, четыре человека госпитализированы

Почти 200 тысяч человек в республике имеют статус безработного

Почти 200 тыс. человек в Киргизии не трудоустроены

За I полугодие свыше 400 тысяч человек получили соцвыплаты в виде пособий

30 августа 2017, 10:39       Комментарии

Вечером, 28 августа, в шахте в Сулюкте произошел обвал. Об этом сообщили в больнице города.
Сообщается, что обвал произошел вечером 28 августа. На помощь к пострадавшим пришли местные жители, троих доставили в больницу, одному пострадавшему оказали помощь на месте. Также ряд СМИ сообщает, что на место происшествия выезжали сотрудники МЧС, однако в министерстве эту информацию опровергли и сказали, что вызов к ним не поступал.
Стоит отметить, 24 августа на шахте в Сулюкте погиб 11-летний мальчик. Одна из шахт была затоплена, в результате чего погиб ребенок.
В конце 2016 года в результате обрушения породы погиб проходчик.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум