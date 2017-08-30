Пропавшую в Бишкеке Айгерим похитили, заявил родственник

30 августа 2017, 10:30 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Пропавшую в Бишкеке 17-летнюю Айгерим Балтабаеву похитили, сообщили в пресс-службе омбудсмена со ссылкой на родственников девушки.

© Фото / пресс-служба УВД Первомайского района БишкекаПропавшая в Бишкеке 17-летняя Айгерим Балтабаева По информации пресс-службы ГУВД столицы, 24 августа этого года Балтабаева примерно в 16.00 вышла из кафе на пересечении проспекта Чуй и улицы Логвиненко, где работала, но до дома так и не добралась.

С просьбой помочь в поисках девушки к омбудсмену Кубату Оторбаеву обратился ее родственник - полковник милиции. По словам мужчины, Айгерим похитили 26 августа из кафе. В этот день отец Балтабаевой позвонил девушке на сотовый, но ему ответили, что дочь увезли в Баткенскую область. 27 августа работники указанного ресторана сообщили брату Айгерим, что "она уехала в Нарын с мужем".

Ветеран милиции попросил омбудсмена получить распечатку ее разговоров по сотовому телефону. Также он обратился с заявлением о пропаже девушки в РУВД Первомайского района столицы. Оторбаев взял заявление под личный контроль, а сотрудники института акыйкатчы начали расследование дела.

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