На Старой площади Бишкека произошло ДТП

На Старой площади возле здания Верховного суда около 09:00 произошла автомобильная авария, столкнулись машины марки Mercedes Benz и Lexus. Об этом K-News сообщает очевидец.
По его словам, виновник аварии — водитель внедорожника.
"Mercedes ехал по главной дороге, а джип — по второстепенной. Из-за того, что водитель Lexus не пропустил другого, произошло столкновение", — сообщает очевидец.
Информации о пострадавших нет.
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