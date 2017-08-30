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На Старой площади Бишкека произошло ДТП

Источник:
http://knews.kg/2017/08/na-sta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445377-ru.html

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30 августа 2017, 9:41       Комментарии

На Старой площади возле здания Верховного суда около 09:00 произошла автомобильная авария, столкнулись машины марки Mercedes Benz и Lexus. Об этом K-News сообщает очевидец.
По его словам, виновник аварии — водитель внедорожника.
"Mercedes ехал по главной дороге, а джип — по второстепенной. Из-за того, что водитель Lexus не пропустил другого, произошло столкновение", — сообщает очевидец.
Информации о пострадавших нет.
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