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Кыргызпатент провел социальную акцию "Найди отличия"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445376-ru.html

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30 августа 2017, 10:06       Комментарии

29 августа 2017 года в рамках предваряющих мероприятий приуроченных V Международному форуму  "Антиконтрафакт-2017" Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) организовала социальную акцию "Найди отличия". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Акция организована в целях пропаганды противодействия незаконному производству и обороту контрафактной продукции, повышения информированности населения о возможных способах определения контрафактной продукции.
Заместитель председателя Кыргызпатента Самат Байзаков отметил, что рынок контрафакта имеет тенденцию к увеличению, и призвал население отказаться от приобретения некачественной продукции, оберегать себя, а также жизнь и здоровье близких людей от фальсификата.
"Для нас очень важно, чтобы вы были неравнодушны к этому, поскольку успех в борьбе с контрафактом зависит от вашего активного участия", — отметил он, выступая перед собравшимися.
В ходе акции состоялась демонстрация отличительных черт продукции и способов распознавания оригинальных товаров от контрафакта. Представители фирмы по поставкам мыломоющей продукции наглядно продемонстрировали зрителям, как без участия эксперта потребителю отличить оригинальную продукцию от подделки.
Также гости мероприятия акции приняли участие в интерактивных конкурсах и получили возможность ответить на вопросы викторины. Активным участникам акции были вручены подарки и призы.
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