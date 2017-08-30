Кыргызстан и Узбекистан: факты о развитии двусторонних отношений

30 августа 2017, 10:03 Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В преддверии Дней независимости Кыргызской Республики – 31 августа и Республики Узбекистан - 1 сентября экспертное сообщество двух стран организовало круглый стол по вопросам перспектив развития двусторонних отношений.

Мероприятие было инициировано Клубом региональных экспертов "Пикир", и в качестве специального гостя экспертами был приглашен чрезвычайный и полномочный посол РУ в КР Комил Рашидов, которому и было предоставлено право начать дискуссию.

В своей речи он представил участникам действующие в Узбекистане реформы в системе государственного и общественного строительства, в судебно-правовой сфере, в области либерализации экономики, а также в социальной и общественной сферах.

"Одна из важнейших составляющих проводимой в Узбекистане политики направлена на разворот системы государственных органов на решение насущных проблем граждан. Суть этой политики определена президентом РУ Шафкатом Мирзиёевым в емкой фразе: "Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы народу". На сегодняшний день во исполнение Стратегии действий принято 15 законов и свыше 700 других нормативно-правовых актов, направленных на развитие всех сфер государственной и общественной жизни", - сказал посол.

Эксперты Кыргызстана в свою очередь отметили, что на сегодняшний день Узбекистан является единственной республикой на постсоветском пространстве (за исключением стран Прибалтики), которая достигла весомого уровня развития с советского периода.

"И Всемирный банк, и другие крупные финансовые структуры отмечают, что Узбекистан является единственной страной на постсоветском пространстве, которая достигла экономического уровня своего развития с совет01ского периода. До сих пор ни одна республика на территории стран СНГ (помимо стран Прибалтики) не достигала подобных показателей", - подчеркнул председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов.

В ходе круглого стола был также сделан акцент на международной конференции в Ташкенте по вопросам расширения экономического и политического сотрудничества республики со странами в Центральной Азии.

Как рассказал доктор экономических наук, независимый эксперт Джумакадыр Акенеев, 11 августа 2017 года в Ташкенте состоялась международная конференция "Центральная Азия - главный приоритет внешней политики Узбекистана". Инициатором форума выступило Министерство иностранных дел РУ. В нем приняли участие экспертные сообщества стран Центральной Азии (ЦА).

"Там присутствовали абсолютно все чрезвычайные и полномочные послы Республики Узбекистан в странах ЦА и чрезвычайные и полномочные послы стран ЦА в Узбекистане. Состоялся очень серьезный разговор. Эта конференция стала прорывным шагом, поскольку министр иностранных дел РУ Абдулазиз Камилов сказал, что рассматривает ЦА как общий дом. Узбекская республика занимает стратегическое положение, поскольку она имеет общие границы со всеми республиками ЦА и еще с Афганистан. И было сказано, что эти границы будут рассматриваться не как границы, а как двери в РУ", - рассказал Акенеев.

Из архивной записи выступления на форуме министра иностранных дел РУ Абдулазиза Камилова можно извлечь следующее:

"Сегодня в Центральной Азии набирают силы новые тенденции, открываются благоприятные возможности для решения давно назревших региональных проблем расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. В этой связи принципиально важно глубоко осмыслить сложившиеся реалии, определить приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества, добиться выхода на конкретные результаты, способные сделать наш регион более безопасным, стабильным и процветающим".

Выслушав мнение экспертов Кыргызстана, Рашидов заверил, что Ташкент готов к конструктивному диалогу и поиску решений даже самых острых проблем.

"У Узбекистана и Кыргызстана есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее, уверенно строить планы совместной работы на долгосрочную перспективу, наполнить созидательные основы Договора о вечной дружбе между нашими странами", - сказал посол.

Участники круглого стола пришли к единому мнению, что двусторонние отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном имеют положительную динамику развития, и предстоящий визит президента РУ Шавката Мирзиёева в Бишкек сможет ускорить ее темп.