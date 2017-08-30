Безбарьерный выход Узбекистана на большой рынок ЕАЭС обеспечат два шага – Панкратов

30 августа 2017, 10:16 Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. На днях президент КР Алмазбек Атамбаев сообщил, что в ближайшие дни в Кыргызстан прибудет президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. В этой связи экспертное сообщество Кыргызстана рассмотрело вопросы по расширению экономического сотрудничества между двумя странами.

Экс-вице-премьер министр КР Олег Панкратов прокомментировал, что Узбекистану для безбарьерного выхода на большой рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует принять во внимание два момента: создание производственных площадок на территории Кыргызстана и принятие статуса наблюдателя при ЕАЭС.

"Для Узбекистана совместное производство на территории Кыргызстана может быть достаточно эффективным решением для беспрепятственного доступа на большой рынок ЕАЭС. И 11 октября 2017 года состоится очередное заседание глав государств ЕАЭС, где будет рассматриваться вопрос об утверждении положения о статусе наблюдателя при ЕАЭС. Я думаю, главам государств на предстоящей встрече стоит обсудить данный вопрос", - сказал Пакратов.

Он пояснил, что статус наблюдателя – это такой институт, который не имеет требований к его участникам принятия на себя каких-либо обязательств, но при этом он дает возможность участвовать практически во всех структурах управления данного экономического ведения и мониторить все процессы Союза.

"Этот статус планируется для стран СНГ, и порядок его получения будет достаточно простой.

Я думаю, Узбекистану стоило бы это рассмотреть, так как это расширило бы наше партнерство как на двустороннем уровне, так и в формате двусторонних объединений", - добавил Панкратов.