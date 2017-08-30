Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.57 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Завершилась модернизация ТЭЦ БишкекаЗавершилась модернизация ТЭЦ Бишкека"Ауди-А6" и "Мерседес" столкнулись на Иссык-Куле, четыре человека госпитализированы"Ауди-А6" и "Мерседес" столкнулись на Иссык-Куле, четыре человека госпитализированы

Безбарьерный выход Узбекистана на большой рынок ЕАЭС обеспечат два шага – Панкратов

Источник:
http://kabar.kg/news/bezbar-er...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445374-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке во время праздников обеспечивать порядок будут свыше 2,5 тыс милиционеров

Политика глав Кыргызстана и Узбекистана вывела двусторонние отношения из спящего режима – мнение эксперта

Омурбек Бабанов больше всех тратит на подготовку к выборам

Кыргызстан и Узбекистан: факты о развитии двусторонних отношений

В Узбекистане открывают обменные пункты валют

30 августа 2017, 10:16       Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. На днях президент КР Алмазбек Атамбаев сообщил, что в ближайшие дни в Кыргызстан прибудет президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. В этой связи экспертное сообщество Кыргызстана рассмотрело вопросы по расширению экономического сотрудничества между двумя странами.
Экс-вице-премьер министр КР Олег Панкратов прокомментировал, что Узбекистану для безбарьерного выхода на большой рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует принять во внимание два момента: создание производственных площадок на территории Кыргызстана и принятие статуса наблюдателя при ЕАЭС.
"Для Узбекистана совместное производство на территории Кыргызстана может быть достаточно эффективным решением для беспрепятственного доступа на большой рынок ЕАЭС. И 11 октября 2017 года состоится очередное заседание глав государств ЕАЭС, где будет рассматриваться вопрос об утверждении положения о статусе наблюдателя при ЕАЭС. Я думаю, главам государств на предстоящей встрече стоит обсудить данный вопрос", - сказал Пакратов.
Он пояснил, что статус наблюдателя – это такой институт, который не имеет требований к его участникам принятия на себя каких-либо обязательств, но при этом он дает возможность участвовать практически во всех структурах управления данного экономического ведения и мониторить все процессы Союза.
"Этот статус планируется для стран СНГ, и порядок его получения будет достаточно простой.
Я думаю, Узбекистану стоило бы это рассмотреть, так как это расширило бы наше партнерство как на двустороннем уровне, так и в формате двусторонних объединений", - добавил Панкратов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум