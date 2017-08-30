Завершилась модернизация ТЭЦ Бишкека

30 августа 2017, 10:13 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в церемонии по случаю завершения модернизации ТЭЦ Бишкека.

Отметим, что ремонтные работы были начаты в 2014 году. Модернизацию ТЭЦ Бишкека осуществила китайская сторона. Кредитное соглашение между Эксимбанком КНР и правительством КР по этому поводу было подписано в рамках государственного визита председателя Китая Си Цзиньпиня в Кыргызстан в 2013 году.

После в этом же году между ОАО "Электрические станции" и китайской компанией ОАО "TBEA" было заключено контрактное соглашение на реализацию проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека" на сумму 386 млн долларов.

Работа по модернизации велась в три этапа:

- обеспечение надежной работы остающегося оборудования ТЭЦ (вынос инженерных сетей с зоны строительства);

- демонтаж реконструируемого оборудования ТЭЦ;

- строительство и монтаж нового оборудования.

По итогам проеденных работ, установленная мощность ТЭЦ достигла 812 МВт, из которых 300 за счет строительства и ввода в эксплуатацию двух новых энергоблоков, мощность каждой из которых составляет 150 МВт. Стоит отметить, что построенные блоки будут работать на местном угле кавакского месторождения. Годовое потребление местных углей электростанций возрастет с 550 тыс тонн в год до 1200 тыс тонн в зависимости от режима работы.

Возрос также коэффициент полезного действия станции от 23% до 51%. Работа новых котлоагрегатов основано на полноценной очистке дымовых газов и не нанесет вреда окружающей среде. После модернизации появится 130 рабочих мест.